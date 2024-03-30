Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
07:49
ÖĞRETMEN ATAMA SORGULAMA 2024|| MEB sözleşmeli öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?