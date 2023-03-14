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Haberler Galeri Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:17

Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki temel farklara değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Masa-sofra" ikilemine dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Kemal Bey, Masa'sına yeni sandalyeler eklemesinin güçlüğünü bildiği için bu kez "Sofra" metaforuna sarıldı. Böylece Masa'dan arta kalanlarla açtığı sofrada etnik milliyetçi Kürt kimliğinden marjinal sola kadar uzanan en uçlara dahi yer açtı." ifadelerini kullandı.

Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "İki ana ittifak ve temel farklar" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tarihinin resmiyet kazanması ile birlikte ittifaklarda da yeni arayışlar başladı. Lakin... İttifak bileşimini artırmak üzere şekillenen hamleler birbirine benziyor gibi görünse de, durum öyle değil. Hani o meşhur reklam filminin mesajındaki gibi...

Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

"Anlayış farklı, felsefe farklı, kültür farklı!"

Dilerseniz önce "Millet İttifakı"nın kapsamından ve siyasal yayılma hızından başlayalım. Burada "iç ve dış iki faktör" söz konusu. Bunlardan birisi, CHP'nin 37. Kurultayı'ndaki (Temmuz 2020) Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız!" söylemi. Diğeri ise ABD Başkanı Biden'ın, henüz Demokrat Parti başkan aday adayı iken New York Times'ta yayımlanan mülakatındaki (Ağustos 2020) o sorunlu beyanları:

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Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

"Türkiye'de muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım... Darbe ile değil, seçim süreci ile!.. Bence O'na (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için..."
2.5 yıl sonra geldiğimiz noktada, Millet İttifakı'nı bir arada tutan iradenin kaynakları mutlaka akılda tutulmalı. Ayrıca, Millet İttifakı'nın zoraki cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, "Masa-Sofra ikilemi" de göz önünde bulundurulmalı. 6'lı Masa üzerinden oluşturduğu sıkıntılı kurguyu "tek adaylık!" noktasına kadar getiren Kemal Bey, Masa'sına yeni sandalyeler eklemesinin güçlüğünü bildiği için bu kez "Sofra" metaforuna sarıldı. Böylece Masa'dan arta kalanlarla açtığı sofrada etnik milliyetçi Kürt kimliğinden marjinal sola kadar uzanan en uçlara dahi yer açtı.

Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Özü itibariyle sadece "muhalefet etmeyi bilen" Kemal Bey ve ekibinin, yapmayı değil yıkmayı önceleyen unsurlarla siyasal tabanını yaygınlaştırma denemeleri sürpriz olmayacak. Bu nedenle Millet İttifakı'nın büyüme stratejisinin "ilkesel değil de proje odaklı süreli çıkar birlikteliği" olarak yorumlamak yanıltıcı olmaz. Ana motivasyonlarının, "mutlak Erdoğan karşıtlığı" ile biçimlendiği ise artık "herkesin bildiği bir sır!" Teferruattaki kimi siyasi oluşumları geçtiğinizde de Millet İttifakı açısından tek belirleyicinin, Edirne Cezaevi'ndeki eski eş genel başkandan Kandil'e uzanan, sözde siyasal motifli özde şiddetle bezeli eksende duran HDP olduğu da bir gerçek. Kılıçdaroğlu, iktidara gelme uğruna HDP'ye tavize açık dururken, HDP'nin asırlık hayallerini gerçekleştirmek için daha soğukkanlı ilerlediği de dikkatlerden kaçmamalı!

Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Cumhur İttifakı'na gelince...

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" prensipleri etrafında kurulan, zamanla "lider diplomasisi" ile güven kazanan, sürekli sınamadan geçerek "olgunlaşan bir büyük birliktelikten" bahsediyoruz. AK Parti ve MHP'nin omurgasını oluşturduğu, BBP'nin aynı ülkü ile katıldığı bu oluşumun da "kapsama alanını genişletme" çabası ilgiyle izleniyor.

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