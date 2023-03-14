Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki temel farklara değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Masa-sofra" ikilemine dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Kemal Bey, Masa'sına yeni sandalyeler eklemesinin güçlüğünü bildiği için bu kez "Sofra" metaforuna sarıldı. Böylece Masa'dan arta kalanlarla açtığı sofrada etnik milliyetçi Kürt kimliğinden marjinal sola kadar uzanan en uçlara dahi yer açtı." ifadelerini kullandı.