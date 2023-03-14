Okan Müderrisoğlu yazdı: İki ana ittifak ve temel farklar

Özü itibariyle sadece "muhalefet etmeyi bilen" Kemal Bey ve ekibinin, yapmayı değil yıkmayı önceleyen unsurlarla siyasal tabanını yaygınlaştırma denemeleri sürpriz olmayacak. Bu nedenle Millet İttifakı'nın büyüme stratejisinin "ilkesel değil de proje odaklı süreli çıkar birlikteliği" olarak yorumlamak yanıltıcı olmaz. Ana motivasyonlarının, "mutlak Erdoğan karşıtlığı" ile biçimlendiği ise artık "herkesin bildiği bir sır!" Teferruattaki kimi siyasi oluşumları geçtiğinizde de Millet İttifakı açısından tek belirleyicinin, Edirne Cezaevi'ndeki eski eş genel başkandan Kandil'e uzanan, sözde siyasal motifli özde şiddetle bezeli eksende duran HDP olduğu da bir gerçek. Kılıçdaroğlu, iktidara gelme uğruna HDP'ye tavize açık dururken, HDP'nin asırlık hayallerini gerçekleştirmek için daha soğukkanlı ilerlediği de dikkatlerden kaçmamalı!

