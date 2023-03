İNANILMAZ BİR MANZARA

Düşünün ki; şu an Millet İttifakı'nı oluşturan bu partiler iktidarda olsaydı ve bütün televizyonlar bu parti liderlerinin canlı yayında azğzından ne çıkacağını bekliyor olsaydı, şu an borsanın durumunu düşünün. Şu an piyasanın durumunu düşünün. İnanılmaz bir manzara. Bunu bütün sağduyulu seçmenin tahayyül etmesi gerekir. Bu anlayışa ülke teslim edilemez. 90'lardaki koalisyon yapısına rahmet okutur bu yapı. Orada iki parti arasında anlaşmazlık oldurdu. Burada 6 parti var, HDP'nin gölgesi var. Şimdi de iki isim koydular. Bir de uluslararası karar alıcıları var. Etti size 10 tane karar alma mercii. Nasıl ülke yönetilmez, nasıl bir strateji izlenmezin kitabını yazıyorlar.

6'lı koalisyonun 72 saatlik kavgası! Akşener, ölümle sıtma arasındaki formülü buldu | Video