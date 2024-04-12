Giriş Tarihi: 12.04.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
21:25
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI | 12 Nisan 2024 Cuma On Numara çekilişi sonuçlarına göre işte şanslı rakamlar...
On Numara 12 Nisan çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 12 Nisan Cuma On Numara sonuçları…