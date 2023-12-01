Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, son günlerde art arda skandal görüntülerle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Laz Kızı' lakaplı bir kullanıcının para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıkmış, söz konusu şüpheli kadın gözaltına çıkmıştı. Bugün de 'Donsuz Kelly' lakaplı bir kullanıcının müstehcen yayınları sosyal medya üzerinde yayıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video