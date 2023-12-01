Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye'ye çağırdı
Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:24

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye'ye çağırdı

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly... TikTok üzerinden bu kullanıcıların para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinde büyük bir hızla yayılan görüntülere toplumun neredeyse tüm kesimlerinden tepki yağdı. Skandal yayınlar üzerine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti. Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak.

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, son günlerde art arda skandal görüntülerle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Laz Kızı' lakaplı bir kullanıcının para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıkmış, söz konusu şüpheli kadın gözaltına çıkmıştı. Bugün de 'Donsuz Kelly' lakaplı bir kullanıcının müstehcen yayınları sosyal medya üzerinde yayıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

Art arda ortaya çıkan ve büyük tepki çeken skandal yayınların ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok yetkililerini Türkiye'ye çağırdıklarını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

7 ARALIK'TA KOMİSYON TOPLANTISINA KATILACAK

Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'in 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Hüseyin Yayman AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini Türkiye’ye çağırdı

DİJİTAL AĞLARIN TEMSİLCİLİK AÇMASI

Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

SON DAKİKA