Giriş Tarihi: 24.05.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
06:48
‘Örgütün omurgası kırıldı’ | Mahmut Övür yazdı
İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere, onlarca yönetici hakkında gözaltı verildi. Gözaltı sürecinin ardından alınan ifadelerde İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağı da gözler önüne serildi. Özellikle yönetici kadrodan bazı isimlerin etkin pişmanlıktan yararlanarak bu yolsuzluk ağını ifşa etmesi İmamoğlu için de sonun başlangıcı oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşe yazısında bunu kaleme aldı...