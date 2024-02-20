ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

SORU SIZDIRANLAR ALİ DEMİR TARAFINDAN İŞE ALINDI



Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığı ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildikleri belirtilmişti.