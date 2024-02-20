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Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:21

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir'in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir, ÖSYM tarafından görevde olduğu sürede düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan beraat etti. Dosyada itirafçı beyanlarıyla soruların nasıl çalındığı tek tek anlatılırken, iddianamede soruları çalan ekibin Demir tarafından işe alındığı kaydedilmişti. Öte yandan Demir'in bir öğrenciyi cevap anahtarıyla yakalayan öğretmenin evine giderek, "Bunlar münferit olaylar aman kimse duymasın" dediği ortaya çıkmıştı.

Dilhan Dumanoğlu
ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevde olduğu sürede düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin yargılanan ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun sabit olmadığından beraat ederken, 'Görevi kötüye kullanma suçundan' ise 1 yıl 15 gün hapis cezası alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Demir hakkında verilen beraat kararı bomba gibi gündeme düştü.

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

İDDİANAMEDE BÜTÜN EYLEMLERİ ANLATILMIŞTI

Ali Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, itirafçı beyanlarında soruların nasıl bir sistemle çalındığı anlatılmıştı.

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ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

Soruların, matbaaya gönderilmek üzere 'Sır cihazı' adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildiği, bu şekilde elde edilen soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı ifade edilmişti.

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

İddianamede, soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensuplarının, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu da aktarılmıştı.

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir’in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı

SORU SIZDIRANLAR ALİ DEMİR TARAFINDAN İŞE ALINDI

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığı ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildikleri belirtilmişti.

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