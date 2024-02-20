Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:21
ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir'in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı
ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir, ÖSYM tarafından görevde olduğu sürede düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan beraat etti. Dosyada itirafçı beyanlarıyla soruların nasıl çalındığı tek tek anlatılırken, iddianamede soruları çalan ekibin Demir tarafından işe alındığı kaydedilmişti. Öte yandan Demir'in bir öğrenciyi cevap anahtarıyla yakalayan öğretmenin evine giderek, "Bunlar münferit olaylar aman kimse duymasın" dediği ortaya çıkmıştı.