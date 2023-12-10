Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP'li isimden çarpıcı açıklamalar
Giriş Tarihi: 10.12.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 07:48

Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP'li isimden çarpıcı açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti'den olumsuz yanıt aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li bir ismin açıklamalarına yer vererek bu konuya dikkat çekti. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

SABAH Gazetesi Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyareti kaleme aldı. CHP'li bir ismin konuyla ilgili açıklamalarına yer veren Mahmut Övür, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Paralel CHP" başlıklı köşe yazısının ilgili kısmı:

Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

"Şu sıralarda siyaset kulislerinden en çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni rolü ve ne yapmak istediği merak ediliyor. CHP'den elini çekmediği çok açık. Ankara'da, siyasetin merkezi denilen ve AK Parti'den CHP'ye, İyi Parti'den Gelecek ve DEVA'ya çok sayıda parti merkezinin bulunduğu 2 kilometrekarelik bir alanda açtığı bürosu bir hayli ilgi çekiyor. Bu da kurultay bitmesine rağmen CHP içi "hesaplaşmanın" bitmediği anlamına geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

Hatta gazeteci Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu'nun bürosunu siyasetçilere yasak konulan 12 Eylül dönemi Demirel'in evinin bulunduğu Güniz Sokak'a benzetiyor. O tarihte Güniz Sokak, Adalet Partililerin yoğun uğradığı ve Demirel'e danıştıkları adı konmamış yeni bir genel merkez rolündeydi. Kılıçdaroğlu da yeni bürosuyla bu rolü üstlenmiş görünüyor. Her gün 40-50 civarında insanın geldiği ve "CHP nereye gidiyor?" sorusuna cevap arandığı söyleniyor. Büroya gidip dönen bir CHP'li, Beyaz Saray'a atıf yaparak şöyle diyor:

Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

"Saray değil belki ama küçük de sayılmaz, ihtiyaca cevap veriyor. CHP'de boşluk var ki burası dolup taşıyor. Kemal Bey, CHP'yi ve ittifak siyasetini bir noktaya getirdi. Hem CHP'yi yüzde 25'lerde tuttu hem de ittifakla 11 büyükşehrin kazanılmasını sağladı."
Araya girip soruyorum: En son Özgür Özel de ziyarete geldi. Sizce bu sadece bir nezaket ziyareti miydi?
CHP'li çok net bir cevap veriyor:

Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

"İlgisi yok. Özel de farkında, partinin tamamını kucaklayamadığını, kurultayda verdiği önseçim ve tüzük değişikliği sözünü tutmadığını biliyor. Çünkü İmamoğlu izin vermiyor. Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor."

SON DAKİKA