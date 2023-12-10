Özel’in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? CHP’li isimden çarpıcı açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti'den olumsuz yanıt aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretindeki asıl amaç ne? SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li bir ismin açıklamalarına yer vererek bu konuya dikkat çekti. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı...