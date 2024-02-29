Özgür Özel 4 aya 9 büyük skandal sığdırdı: Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile gölgede bıraktı!

11 KASIM 2023: Kurultayda ön seçim ve tüzük kurultayı sözü vererek genel başkan seçilen Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra çark etti. 11 Kasım 2023'teki açıklamasında, "Vakit yok" diyerek tüzük kurultayını rafa kaldırdı. Ön seçime ilişkin ise "Bu her yerde doğru bir yöntem değil" sözüyle tepki topladı.

19 KASIM 2023: DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile Türkiye düşmanlığını her fırsatta haykıran sözde sanatçı Pervin Chakar'ın konserine gitti. Chakar'ın elini de öpmeyi ihmal etmeyen Özel, Türkiye gündemine oturdu.