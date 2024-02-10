Giriş Tarihi: 10.02.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
13:25
Özgür Özel adaylığını engellemişti! Bir darbe de Tunç Soyer’den geldi: O teklifi reddetti!
CHP'de değişimcilerin desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri birer birer tasfiye etti. İlk olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizdi! Yerine Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Ancak karara parti içinden ve seçmenden tepkilerin yükseldi. Pati içinde "CHP'nin kalesi İzmir düşecek" sesleri yükseldi! Paniğe kapılan Özel ise Ankara'ya çağırdığı Soyer'e birlikte çalışmayı teklif etti. Soyer'in ret cevabı üzerine şoka girdi…