Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
13:20
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
CHP'de Hatay krizi aşılamadı. Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala, genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel "Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi paylaşacağım. Kazanması imkansız" açıklamasını yaptı. Bu sözlerinin ardından Lütfü Savaş'ı genel merkeze çağırdı. Bir saat süren görüşme sona ererken Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi.