Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

İKİ İSİM DAHA TESPİT EDİLDİ

Ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.