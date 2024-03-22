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Haberler Galeri Özgür Özel’den 'İmamoğlu’nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:06

Özgür Özel’den 'İmamoğlu’nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerinde yer alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Özel, Fatih Keleş'in o dönem "İl Saymanı" olduğunu iddia ederek algı operasyonuna kalkıştı. Oysa gerçek Özel'in iddia ettiği gibi değildi. İşte detaylar...

Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

İKİ İSİM DAHA TESPİT EDİLDİ

Ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.

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Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

"İBB SPOR KULÜBÜ" YAZISI

Öte yandan, "İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paralar çıkartıldığı görüntüler de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ!

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilginç bir iddia ortaya attı.

Özgür Özel’den ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

Özel, 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş'in o dönem İl Saymanı olduğunu öne sürdü.

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