Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:05

Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarıyla kurultaya gitti. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Özgür Özel'e kaybetti. CHP'de bir dönem sona ererken kriz bitmedi. Özgür Özel'in kurultayda ön seçim için verdiği şeref sözünü unutması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ona en sert yanıt Kılıçdaroğlu'nun en yakını olarak gösterilen isimden geldi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında CHP içindeki ön seçim tartışmalarını değerlendirdi… İşte Melih Altınok'un yazısı…