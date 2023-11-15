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Haberler Galeri Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:05

Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarıyla kurultaya gitti. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Özgür Özel'e kaybetti. CHP'de bir dönem sona ererken kriz bitmedi. Özgür Özel'in kurultayda ön seçim için verdiği şeref sözünü unutması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ona en sert yanıt Kılıçdaroğlu'nun en yakını olarak gösterilen isimden geldi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında CHP içindeki ön seçim tartışmalarını değerlendirdi… İşte Melih Altınok'un yazısı…

MELİH ALTINOK
Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

Kılıçdaroğlu seçim hezimeti sonrası partide tasfiyelere başlamıştı. Muhalifleri biçiyordu.
İşte tam o günlerde Kemal Beyin vefasızlıktan yakındığı grup konuşmalarında en ön sırada oturmuş Genel Başkanının gözüne bakarak ağlayan biri göze çarpıyordu. Son kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısında yarışa girip genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel.


Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez derler. Tam o hesap değil mi? Kemal Bey de Baykal'a aynı taktiği uygulayarak partinin başına gelmişti.

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Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

Sonra da parti tüzüğü sayesinde seçim kazanmadan genel başkanlık koltuğuna taht kuran Baykal'a karşı parti içi demokrasi vadetmişti. Kısa sürede delege diktatörlüğünü ilan etti.

Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

Tıpkı Özgür Özel'in Kurultay konuşmasında verdiği değişim sözünden çark etmesi gibi. Ben söylemiyorum. CHP'li Eren Erdem'e ait bu tespit. Dün Özel'e şu sözlerle namus sözünü hatırlatıyordu:

Özgür Özel’e şeref sözü çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınından çok sert açıklamalar!

"38. olağan kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, önseçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Üstüne, 'Namus sözü veriyorum' dediniz. 'Namus şeref sözü vererek' yapacağınızı söylediğiniz tüzük kurultayında; yapısal sorunlarımızı büyük ölçüde aşıp seçime öyle girecektik.

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