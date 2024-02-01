Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:04
Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde güç savaşları başladı… İzmir adayının belirlenmesi sırasında tam bir kriz yaşandı. Özgür Özel, yaptığı 'özel' operasyon ile İBB Başkanı Tunç Soyer'i liste dışı bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında güç savaşının yaşandığını vurguladı. Övür, Özgür Özel'in İzmir operasyonun hem partiyi karıştırdığını hem de ortağı DEM Parti ile krize neden olduğunu kaleme aldı. Partililerin, 'CHP'nin kalesi' dedikleri İzmir'i kaybetme korkusu yaşadığını, DEM Partililerin ise Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesine tepki gösterdiğini yazdı. İşte Mahmut Övür'ün yazısı…