Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

1 NİSAN SONRASINA HAZIRLIK

Bütün bu kargaşanın arka planında her zaman söylediğimiz gibi "siyasetsizlik" ve birbirine güvenmeyen siyasi aktörler sorunu var. Bu yüzden de her siyasi aktör kendi geleceğini garantiye almak için operasyon yapıyor. Şu tabloya bakın: Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmemesi; Özel, İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası tek başına partiyi ele geçirmemesi; İmamoğlu da Özel'in güçlü olmaması ve Mansur Yavaş'ın 2028'de kendisine alternatif olmaması için her şeyi yapıyor.