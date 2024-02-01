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Haberler Galeri Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:04

Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde güç savaşları başladı… İzmir adayının belirlenmesi sırasında tam bir kriz yaşandı. Özgür Özel, yaptığı 'özel' operasyon ile İBB Başkanı Tunç Soyer'i liste dışı bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında güç savaşının yaşandığını vurguladı. Övür, Özgür Özel'in İzmir operasyonun hem partiyi karıştırdığını hem de ortağı DEM Parti ile krize neden olduğunu kaleme aldı. Partililerin, 'CHP'nin kalesi' dedikleri İzmir'i kaybetme korkusu yaşadığını, DEM Partililerin ise Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesine tepki gösterdiğini yazdı. İşte Mahmut Övür'ün yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

CHP'de neler olup bittiğini CHP'liler bile anlamakta zorlanıyor. Özgür Özel'in İzmir operasyonu, sadece Kılıçdaroğlu yanlılarını tasfiye etmekle kalmadı, DEM-CHP ilişkisini de sabote etti ki, İzmir'de CHP'liler de DEM'liler de isyanda.

Dikkat edilirse kavganın patladığı yerler İzmir, İstanbul ve Ankara'nın kupon ilçeleri... Bu yerler garanti olduğu için Özgür Özel-İmamoğlu ikilisi parti içi denge ya da ilke dinlenmedi ve süreci bodoslama yönetti. Adaylıklar parti meclisinde oylanmadan, kimine 5 dakika önce, kimine de bir gece önce "Seni başkan adayı yapmıyoruz" diye iletildi.

Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

Bu operasyonun en kritik yeri de İzmir'di.

CHP Genel Başkanı Özel'in İzmir hamlesi herkesi şaşırttı. DEM'in CHP'ye destek için dayattığı Tunç Soyer gittiği gibi 30 ilçenin de 27'si değişti. İlçelerdeki güçlü isimler bile aday yapılmadı. Böylece CHP, İzmir'de iki siyasi yarılmayı aynı anda yaşadı. Hem CHP tabanı ayağa kalktı hem de DEM projesi flulaştı

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Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

CHP'lilere göre "kale" düştü düşecek bir noktada. En iyimser CHP'li bile en az 10 ilçenin kaybedileceğini söylüyor. Psikolojik üstünlük AK Parti'de ve İzmir'de müthiş bir Hamza Dağ rüzgârı esiyor.

Peki bu süreç neden bu kadar kötü yönetildi?

Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

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Bütün bu kargaşanın arka planında her zaman söylediğimiz gibi "siyasetsizlik" ve birbirine güvenmeyen siyasi aktörler sorunu var. Bu yüzden de her siyasi aktör kendi geleceğini garantiye almak için operasyon yapıyor. Şu tabloya bakın: Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmemesi; Özel, İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası tek başına partiyi ele geçirmemesi; İmamoğlu da Özel'in güçlü olmaması ve Mansur Yavaş'ın 2028'de kendisine alternatif olmaması için her şeyi yapıyor.

Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

Bunu yaparlarken de her biri partinin bir parçasına talip. Partinin genel başkanı Özel bile İzmir ve Manisa'ya, İmamoğlu İstanbul'a, Yavaş ise Ankara'ya kimse karışmasın derdinde. Gerilim de buradan çıkıyor.

İzmir operasyonuna bu pencereden bakılınca taşlar yerine oturuyor. Orada İmamoğlu'nun sadece Lal Denizli ismini önerdiği, diğerlerine karışmadığı söyleniyor. İzmir'deki esas oyun kurucu ise sevgili Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi, partinin yeni hizbi "Malatya Grubu"nun lideri Veli Ağbaba... İzmir'in 4 ilçesine Malatyalı aday atanması da bunu gösteriyor.

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