Özgür Özel’in İzmir operasyonu partiyi karıştırdı! CHP’liler isyanda: Kale düştü düşecek!

CHP'de neler olup bittiğini CHP'liler bile anlamakta zorlanıyor. Özgür Özel'in İzmir operasyonu, sadece Kılıçdaroğlu yanlılarını tasfiye etmekle kalmadı, DEM-CHP ilişkisini de sabote etti ki, İzmir'de CHP'liler de DEM'liler de isyanda.

Dikkat edilirse kavganın patladığı yerler İzmir, İstanbul ve Ankara'nın kupon ilçeleri... Bu yerler garanti olduğu için Özgür Özel-İmamoğlu ikilisi parti içi denge ya da ilke dinlenmedi ve süreci bodoslama yönetti. Adaylıklar parti meclisinde oylanmadan, kimine 5 dakika önce, kimine de bir gece önce "Seni başkan adayı yapmıyoruz" diye iletildi.