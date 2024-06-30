Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den Cemil Tugay’a zam tepkisi: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i!

GENEL BAŞKAN OLUNCA TUNÇ SOYER'İ SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda deviren Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer yerine aday gösterdiği Cemil Tugay seçim döneminde İzmir'de su fiyatlarının yüksek olduğu şikayetleri hakkında açıklama yapmış ve "İnsanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de 'su fiyatını kademe kademe düşüreceğim' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.