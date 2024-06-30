Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den Cemil Tugay’a zam tepkisi: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i!

Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
12:27
CHP'li belediyeler seçim dönemi meydanlarda 'indirim' vaadi açıkladı. Ancak seçimlerin ardından peş peşe zam açıklaması yaptı. İstanbul'a yapılan yüzde 60'a yakın zammın ardından İzmir'de de suya yüzde 45 zam yapıldı. Bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in de tepkisine yol açtı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alan Barış Özel, "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka" diyerek sert çıktı!