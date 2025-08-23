Özlem Çerçioğlu’nun açıklamasıyla ortaya çıktı: 6 milyarlık Kuşadası rantında kilit isim

RANTIN ARDINDAKİ KİŞİ
Kuşadası'nda gözler uzun süredir aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi... Ama aynı zamanda CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de en etkili yardımcısı. Kuşadası'nda herkesin dilinde tek bir cümle var: "O isterse olur."
Belediye Başkanı Ömer Günel'den daha çok tanınan, Bülent Tezcan'ın gölgesini bile bastıran Özer, kentin imar tarihinde "kilit" isim olarak anılıyor. Ve iddialara göre Çerçioğlu'nu partiden koparan 6 milyarlık rant dosyasının arkasında da yine aynı isim var.
BETONUN KIYI HİKÂYESİ
Kuşadası yalnız değil. Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te... Ege'nin bütün sahillerinde tablo aynı:
Dağlar delinip villa dikiliyor.
Konut fiyatları milyon dolarlarla başlıyor, 25 milyon dolara bile "villa" var. Herhalde malikâne!
Ama yollar berbat, su yok, çevre kirliliği diz boyu. Şatafatlı rant düzeni ile halkın yaşadığı sefalet arasındaki uçurum büyüyor.