Özlem Çerçioğlu’nun açıklamasıyla ortaya çıktı: 6 milyarlık Kuşadası rantında kilit isim

Kuşadası'ndaki milyarlarca liralık imar rantı skandalı kamuoyu gündemine girdi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Mahmut Övür, "Burada asıl dikkat çeken nokta, Çerçioğlu'nun bu kararları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de iletmiş olması. Peki sonuç? Koca bir sessizlik. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki yolsuzluk iddialarında sessiz kalması gibi. Tıpkı geçmişte "halkçı" nutukları atarken belediye arsalarının gece yarısı meclis kararlarıyla parsellenmesi gibi. CHP'de değişen yalnızca isimler oluyor, alışkanlıklar değil." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'Kuşadası'nda 6 milyarlık imar rantı ve bir 'kilit isim'' başlıklı yazısı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası siyasetin gündemine oturdu. Ama asıl gürültü, ardında bıraktığı dosyada saklı: Kuşadası'nda dönen milyarlarca liralık imar rantı.

Çerçioğlu'nun Sabah yazarı Yavuz Ağabey'e (Donat) yaptığı açıklamalar, yıllardır fısıltıyla konuşulan tabloyu ilk kez resmileştirdi. CHP'nin Ege'deki vitrin kentlerinde beton üzerinden dönen oyunun aslında herkesin malumu olduğu ortaya çıktı.