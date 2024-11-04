PKK’dan kaçarak teslim olanlar SABAH’a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

Terörün pençesinden kaçarak yeni bir hayata 'merhaba' diyen H.K, Y.Ş. ve N.Y. yaşadıkları süreci SABAH Gazetesi'ne anlattı. Dağda vaat edilenin tersi bir hayat olduğunu görünce teslim olmak isteyen binlerce örgüt olduğunu ancak devletin işkence ve kötü muamele yapacağı gibi senaryolarla oradakilere korku aşıladıklarını belirten H.K., Y.Ş. ve N.Y. hayatlarındaki değişimi "Adeta yeni bir hayata uyandık" diyerek tarif etti.

HER ŞEYİN YALAN OLDUĞUNU GÖRDÜM

Daha 16 yaşındayken (2014 yılında) kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen H.K, "Dağa çıktıktan sonraki 6. ayda bize anlatılan her şeyin yalan olduğunu anlayıp, bir şekilde teslim olmanın planlarını yaptım. Benim gibi dönmek isteyenlere işkenceler yaptılar. Devlete teslim olursanız size işkence yaparlar, sizi öldürürler, dediler. 3 yıl sonra örgütten kaçmayı başardım. Teslim oldum. Bize söylenenlerden etkilenmiştim. Teslim olunca kötü muamele görmekten endişe ettim. Ancak karşılaştığım muamele beni çok şaşırttı."dedi.

"KELEPÇE BİLE TAKMADILAR"

"Bırakın işkence yapmayı, ellerime kelepçe bile takmadılar" sözleriyle devletin kendilerine kucak açtığını vurgulayan H.K., "1 hafta gözaltında kaldım. Suça bulaşmamıştım. Ardından serbest kaldım. Psikolojik rehberlikler aldım. Yarım kalan lise eğitimimi tamamladım. Bir işe girdim. Evlendim. Yeni bir hayat, bir yuva kurdum. Eşim hamile. Bu yeni hayatı, devletin desteği ile kurdum." şeklinde konuştu.