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Haberler Galeri PKK'dan kaçarak teslim olanlar SABAH'a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk
Giriş Tarihi: 04.11.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:18

PKK'dan kaçarak teslim olanlar SABAH'a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Öcalan'a yönelik "PKK'yı tasfiye et" çağrısı ve bu çağrının Başkan Erdoğan tarafından da desteklenmesi, PKK'nın silah bırakmasını yeniden gündeme getirdi. Yaşanan gelişmeler karşısında örgütte bölünmeler yaşanabileceği üzerine PKK'nın bu bölünmeleri engellemek için örgüt üyelerine silah bırakıp teslim olmamaları için devlet karşıtı propaganda yaptığı öğrenildi. PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar ise devlete güvenip teslim olarak en doğru kararı verdiklerini, teslim olduktan sonra ise adeta yeni bir hayata uyandıklarını söyledi.

YUSUF ÖZDEMİR
PKK’dan kaçarak teslim olanlar SABAH’a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

SABAH'a açıklamalarda bulunan H.K. "Bize anlatılan her şeyin yalan olduğunu anlayıp, bir şekilde teslim olmanın planlarını yaptım. Benim gibi dönmek isteyenlere işkenceler yaptılar" dedi. Teslim olanlardan Y.Ş. "Türkiye'ye teslim olmak üzere peşmergeye sığındım. Teslim olduktan sonra yeni hayata alışmakta biraz zorluk çektim. Ancak devletin bir eli daima üstümde oldu." Derken, N.Y. ise, "Biz devlete güvendik ve yanılmadık. 40 yıldır sözde silahlı bir mücadele var. Hepsi koskoca bir hiç için. Artık bu kardeş kavgası bitsin." İfadelerini kullandı.

PKK’dan kaçarak teslim olanlar SABAH’a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşına yönelik "PKK'yı tasfiye et" çağrısı, Başkan Erdoğan tarafından desteklenerek PKK'nın silah bırakması ve örgüt üyelerinin teslim olması konusu gündeme geldi. Bu durumdan rahatsızlık duyan PKK, içerideki çözülmeye engel olmak için sık sık devlet karşıtı propaganda yaparak silahsızlaşmaya karşı çıktı ve teslim olmak isteyenlerin fikirlerine engel olmaya çalıştı.

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PKK’dan kaçarak teslim olanlar SABAH’a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

Terörün pençesinden kaçarak yeni bir hayata 'merhaba' diyen H.K, Y.Ş. ve N.Y. yaşadıkları süreci SABAH Gazetesi'ne anlattı. Dağda vaat edilenin tersi bir hayat olduğunu görünce teslim olmak isteyen binlerce örgüt olduğunu ancak devletin işkence ve kötü muamele yapacağı gibi senaryolarla oradakilere korku aşıladıklarını belirten H.K., Y.Ş. ve N.Y. hayatlarındaki değişimi "Adeta yeni bir hayata uyandık" diyerek tarif etti.

HER ŞEYİN YALAN OLDUĞUNU GÖRDÜM

Daha 16 yaşındayken (2014 yılında) kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen H.K, "Dağa çıktıktan sonraki 6. ayda bize anlatılan her şeyin yalan olduğunu anlayıp, bir şekilde teslim olmanın planlarını yaptım. Benim gibi dönmek isteyenlere işkenceler yaptılar. Devlete teslim olursanız size işkence yaparlar, sizi öldürürler, dediler. 3 yıl sonra örgütten kaçmayı başardım. Teslim oldum. Bize söylenenlerden etkilenmiştim. Teslim olunca kötü muamele görmekten endişe ettim. Ancak karşılaştığım muamele beni çok şaşırttı."dedi.

"KELEPÇE BİLE TAKMADILAR"

"Bırakın işkence yapmayı, ellerime kelepçe bile takmadılar" sözleriyle devletin kendilerine kucak açtığını vurgulayan H.K., "1 hafta gözaltında kaldım. Suça bulaşmamıştım. Ardından serbest kaldım. Psikolojik rehberlikler aldım. Yarım kalan lise eğitimimi tamamladım. Bir işe girdim. Evlendim. Yeni bir hayat, bir yuva kurdum. Eşim hamile. Bu yeni hayatı, devletin desteği ile kurdum." şeklinde konuştu.

PKK’dan kaçarak teslim olanlar SABAH’a konuştu: Devlete güvendik yeniden doğduk

HAVA HAREKATI İLE KAÇTIM

Kuzey Irak'ta bulunan Y.Ş. ise, "Örgütten kaçıp teslim olmak için birkaç denemem oldu ama başaramadım. Irak'ın kuzeyine hava harekatları yapılınca dağıldık. Bu fırsatı kullanıp Türkiye'ye teslim olmak üzere peşmergeye sığındım.Örgüt içinde silah bırakıp teslim olmak isteyen binlerce kişi var. Ancak, ben de dahil korkutulduk. Bize, işkence sesleri dinletiyordular. Jandarma İstihbarat görünce kafanıza sıkın sakın ellerine geçmeyin diye korkutuyordular. Beni Silopi'de Jandarma İstihbarat aldı. Silopi'den Diyarbakır'a kadar güle oynaya geldik. Söylenenlerin hepsinin safsata olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

DEVLETİN ELİ DAİMA ÜZERİMİZDE

Y.Ş.,"Teslim olduktan sonra yeni hayata alışmakta biraz zorluk çektim. Ancak devletin bir eli daima üstümde oldu. Bugün de hala öyle. Devletin vasıtası ile özel sektörde bir işe girdim. Bir evlilik yaptım. Çocuğum oldu, dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadım" şeklinde konuştu.

BU KARDEŞ KAVGASI BİTSİN

N.Y. ise şunları söyledi: "Bir hiç uğruna ölmektense devlete güvenip yeni bir hayata uyanmak, yeni bir hayat kurmak evet gerçekten buna değer. Biz devlete güvendik ve yanılmadık. 40 yıldır sözde silahlı bir mücadele var peki ne için koca bir hiç. Artık bu kardeş kavgası bitsin."

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