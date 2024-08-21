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Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:03

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

Terör örgütü PKK mensubu Ahmet Kumak Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yaparken asitle yakalandı. Hakkında hazırlanan iddianamede örgütün kirli planları tek tek yer aldı. Öyle ki kundakçı terörist Kumak'ın ilk hedefinin Konya Yüksek Hızlı tren hattı olduğu ancak daha sonra hedefini ormanlara çevirdiği bilgisine ulaşıldı. İşte Türkiye'nin yeşil vatanını hedef alma planı yapan PKK'lı teröristle ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar...

Oğuzhan UYSAL
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan İddianamede 26 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Emniyeti'ne ihbarda bulunuldu anlatıldı.

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

Emniyete yapılan ihbarda, "Ahmet Kumak, Sağda solda sürekli PKK propagandası yapıyor. Bugün de bir şeyler almak için Antalya'ya gitti. Tehlikeli şeyler alabilir. Orman da yakabilir. Bir yerlere eylem de yapabilir" ifadeleri yer aldı.

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PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

SÜLFİRİK ASİT ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine hemen harekete geçen Antalya emniyeti, Kumak'ın PKK adına orman yakma veya başkaca eylem gerçekleştirme ihtimaline karşı aynı gün şüpheliyi gözaltına aldı.

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

Şüpheli üzerinde yapılan aramada, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ele geçirildi. Bu maddenin yapılan incelemelerde PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı, tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlendi.

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!

İLK HEDEF KONYA HIZLI TREN HATTI

Soruşturma neticesinde "Devran" isimli örgüt mensubunun Ahmet Kumak ile iletişime geçti. Devran isimli örgüt mensubu Kumak'a Mersin'e giderek burada demir aşındırıcı alet alması gerektiği talimatı verdi. Ahmet Kumak 2 adet demir aşındırıcı aleti alarak Konya Yüksek Hızlı Tren hattına döşedi.

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