Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:03
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu: İlk hedefi Konya Yüksek Hızlı treniymiş!
Terör örgütü PKK mensubu Ahmet Kumak Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yaparken asitle yakalandı. Hakkında hazırlanan iddianamede örgütün kirli planları tek tek yer aldı. Öyle ki kundakçı terörist Kumak'ın ilk hedefinin Konya Yüksek Hızlı tren hattı olduğu ancak daha sonra hedefini ormanlara çevirdiği bilgisine ulaşıldı. İşte Türkiye'nin yeşil vatanını hedef alma planı yapan PKK'lı teröristle ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar...