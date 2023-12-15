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Haberler Galeri PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu
Giriş Tarihi: 15.12.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 06:53

PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda gerçekleştirdiği, kamuoyuna yansımayan darbe niteliğindeki en önemli operasyonun perde arkasını açıklıyor. MİT, yıllardır çok gizli yürüttüğü özel istihbarat çalışmasıyla, PKK'nın büyükşehirlerdeki yıllardır yer altında gizlice yürüttüğü yıkıcı ve bölücü faaliyetleri organize eden özel harp yapılanmasının Türkiye sorumlusunu deşifre etti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yürüttüğü çok gizli çalışmalarda, terör örgütü PKK'nın bugüne kadar tam manasıyla deşifre edilmemiş özel harp yapılanmasının içine yerleştirdiği istihbarat elemanları sayesinde, PKK içinde faaliyet yürüten çok önemli isimler deşifre edildi. MİT mensupları tarafından PKK'nın Özel Harp Yapılanması'nın Türkiye Sorumlusu Engin Babayiğit, yıllarca adım adım takip edilerek ilişkiler ağı deşifre edildikten sonra, İstanbul Havalimanı üzerinden Irak Erbil'e kaçmak üzereyken yaptığı ihbarla havalimanı içinde emniyet güçlerine yakalattırdı.

PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

SİLAHLI VE BOMBALI SABOTAJ TİMİ

PKK, şehirlerde faaliyetlerini etkili şekilde sürdürebilmek amacıyla tüm Türkiye'de şehirlerde gizlice oluşturduğu milis/işbirlikçi yapılanması olan 'Öz Savunma Güçleri Komutanlığı' adıyla halkın 'Yerel Savaşçı Örgütlenmesi' modeline yıllar önce geçtiği öğrenildi. PKK'nın çok gizli yürüttüğü özel harp yapılanmasının kırsal alan örgütlenmesine sivil destek unsuru olarak kurulduğu, istihbarat örgütlerine yakalanmamak için istihbarata karşı koyma ve özel askeri eğitimden geçirilerek istenildiğinde şehirlerde istihbari takip tarassut faaliyetlerinin yanında silahlı ve bombalı sabotaj yapabilme kabiliyetine sahip uyuyan hücre yapılanmasına geçtiği öğrenildi. PKK'nın yıllarca çok hassas davranarak sözde özel savaş gerillalarını deşifre ettirmeden saklamayı başarmıştı. Örgütün Özel Harp Yapılanması olarak nitelendirdiği sözde sivil unsurları, kesinlikle haberleşmek için teknolojik hiçbir alet kullanmıyor.

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PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINI ÖRNEK ALDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), MİT, Asker ve Emniyet, sivil mahrem hizmetler yapılanmasını bir kısmını model alarak çok daha gizli hücre yapılanmasına geçtiği öğrenildi. Yer altı yapılanma modelinde 3 kişiden oluşan kendilerini 'Dar Hücreler', 'Öncü Çekirdekler' olarak adlandıran pasif hücreler birbirleriyle kesinlikle haberleşmiyor.

KURYELERE "CANLI POSTA KUTUSU" İSMİNİ VERDİLER

Örgüt içindeki dar hücre sorumluları gerektiğinde sadece "Canlı posta kutusu" adını verdikleri kuryeleri kullanıyor. Yapılanma içinde herkes kod isim kullanarak gerçek kimliğini gizliyor.

PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

ÖNCÜ KEŞİF FAALİYETİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, hücreler bulunduğu şehrin önemli kamu binalarını cadde ve sokaklarında bulunan MOBESE kameralarının yerinin tespit ediyor. Polis ve askeri hedeflerin konumu, kaç personelle korunduğu gibi istihbari bilgileri topladıkları saptandı. Olası sabotaj ve suikast eylemi durumunda örgüt elemanının, polis ve jandarmadan kaçış güzergâhını belirlenmesi için öncü keşif yaptıkları hücrenin ana görevleri arasında yer alıyor.

PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu

ÖRGÜT İÇİNDE ÖZEL ÖRGÜTLENME

MİT Başkanlığı, PKK'ya bağlı özel harp yapılanması içerisinde 3 ayrı fonksiyon oluşturulduğunu öğrenirken, silahlı ve bombalı sabotajlar için şehirlerde hem eylem yapma, hem de bomba ve düzeneklerinin saklanması için birbirinden bağımsız ve habersiz uyuyan hücreler oluşturulduğunu belirledi. Deşifre edilen yapılanmanın içeresinde ikinci diğer önemli fonksiyonun ise, yurt dışından malzeme temini ve malzemelerin şehirlerarası aktarımının yanında her türlü stratejik lojistik destek, eleman aktarımı, gerektiğinde yedek eylem yapabilme için destek hücrelerinin kurulduğu öğrenildi.

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