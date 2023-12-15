Giriş Tarihi: 15.12.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
06:53
PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! İşte terör örgütünün sözde Türkiye milis sorumlusu
SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda gerçekleştirdiği, kamuoyuna yansımayan darbe niteliğindeki en önemli operasyonun perde arkasını açıklıyor. MİT, yıllardır çok gizli yürüttüğü özel istihbarat çalışmasıyla, PKK'nın büyükşehirlerdeki yıllardır yer altında gizlice yürüttüğü yıkıcı ve bölücü faaliyetleri organize eden özel harp yapılanmasının Türkiye sorumlusunu deşifre etti.