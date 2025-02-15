Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
06:16
Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında, 28 Şubat darbe sürecindeki gibi siyasete gözdağı vererek vesayet odaklarına göz kırpan TÜSİAD'ın karanlık geçmişini hatırlattı. Mahmut Övür, "Acaba, TÜSİAD'ın verdiği mesajdan memnun kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önderi Ecevit'in kemiklerini sızlattığının farkında mı?" ifadelerini kullandı.