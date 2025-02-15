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Haberler Galeri Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 06:16

Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında, 28 Şubat darbe sürecindeki gibi siyasete gözdağı vererek vesayet odaklarına göz kırpan TÜSİAD'ın karanlık geçmişini hatırlattı. Mahmut Övür, "Acaba, TÜSİAD'ın verdiği mesajdan memnun kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önderi Ecevit'in kemiklerini sızlattığının farkında mı?" ifadelerini kullandı.

Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

TÜSİAD'ın siyaseti dizayn etmeye yönelik algı operasyonuna birçok tepki geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında, TÜSİAD'ın kirli geçmişini kaleme aldı. Övür, "Her fırsatta "Hukuk olmazsa yatırım gelmez" diyen TÜSİAD'cılar yani İstanbul Sermayesi, sivil iktidarı sıkıştıran 367 tezgâhına da, 28 Nisan e-muhtırasına da hatta AK Parti'nin kapatılma girişimine de karşı çıkmadı." dedi.

Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

İşte Mahmut Övür'ün 'Maalesef yine TÜSİAD' başlıklı yazısı

Ne zaman sivil iktidarlara yönelik negatif saldırılar artsa, vesayet kurumları hemen harekete geçer. Görevi bazen emekli generaller, bazen eski Türkiye'nin postal yalayıcı medya aktörleri, bazen vesayetin siyasi ayağı, bazen de o esas patronu TÜSİAD üstlenir.

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Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

Bütün dertleri siyasi iktidarlara ayar vermekti... TÜSİAD kirli sicili açısından ilk ibret verici hamlesini 1979 yılında ve ne yazık ki bugün çok destek verdiği CHP iktidarına karşı yaptı. O tarihte TÜSİAD, rahmetli Ecevit'in dışa bağımlı sermayeye karşı duran tavrına itiraz eden bir bildiri yayınladı. Hükümete ayar veren o bildiri, bütün gazetelerde 4 gün üst üste yer aldı ve çok etkili oldu.

Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

Zamanlaması da manidardı; çünkü TÜSİAD bildiriyi Gladyo'nun terör ve kaosla darbeye zemin hazırladıkları o günlerde yayınlanmıştı. Zaten hemen arkasından da ABD'nin "bizim çocukları" general Kenan Evren ve arkadaşlarının 12 Eylül faşist darbesi geldi.

Postalcıların patronu TÜSİAD! Karanlık geçmişleri hafızalardan silinmiyor | Mahmut Övür yazdı

Binlerce insan katledilirken, işkencelerden geçirilirken, bir sağdan bir soldan gençler asılırken bugün "haktan, hukuktan, ifade özgürlüğü"nden söz eden TÜSİAD'ın kurucu babaları susmuştu.

Hukuk veya demokrasi, montaj sanayicilerinin umurunda değildi.

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