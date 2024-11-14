Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
12:45
Rekor borçlu Ankara Büyükşehir'in 'teminat' oyunu: Mansur Yavaş'ın yeni skandalı ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, SGK'ya olan borcu karşılığında teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL'ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir'' denildi.