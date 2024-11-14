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Haberler Galeri Rekor borçlu Ankara Büyükşehir'in 'teminat' oyunu: Mansur Yavaş'ın yeni skandalı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:45

Rekor borçlu Ankara Büyükşehir'in 'teminat' oyunu: Mansur Yavaş'ın yeni skandalı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, SGK'ya olan borcu karşılığında teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL'ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir'' denildi.

TOLGA ÖZLÜ
Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, SGK'ya olan borcu karşılığında teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL'ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir'' denildi.

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Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

KONSERLERE 810 MİLYON TL HARCANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Konser skandalları ile gündemden düşmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin SGK'ya olan prim borcu en yüksek belediyesi olarak bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından düzenlenen basın açıklamasında konser harcamalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmış, Yavaş kendi ağzıyla 5 yılda konserlere 810 Milyon TL harcandığını itiraf etmişti.

Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

YARGI KONUYA EL KOYDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.

Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

SGK YAVAŞ'I YALANLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün (13 Kasım) borcunu ödemeyen belediyelere seslenmişti. Liste başını CHP'li belediyelerin çektiğini vurgulayan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç artışına dikkat çekti. Işıkhan'ın açıklaması sonrası Mansur Yavaş çeşitli iddialar öne sürerek SGK ile rızaen anlaşma yapıldığını söyledi. SGK'tan Mansur Yavaş'a yalanlama geldi. Yavaş'ın borcunun 4.5 Milyar TL'den 8.8 milyar TL'ye fırladığı belirtilerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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