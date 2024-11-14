Rekor borçlu Ankara Büyükşehir’in ’teminat’ oyunu: Mansur Yavaş’ın yeni skandalı ortaya çıktı

KONSERLERE 810 MİLYON TL HARCANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Konser skandalları ile gündemden düşmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin SGK'ya olan prim borcu en yüksek belediyesi olarak bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından düzenlenen basın açıklamasında konser harcamalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmış, Yavaş kendi ağzıyla 5 yılda konserlere 810 Milyon TL harcandığını itiraf etmişti.