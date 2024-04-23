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Haberler Galeri REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 08:27

REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Birçok yapımın ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre dizi, film ve yarışm gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 22 Nisan reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

22 Nisan reyting sonuçları bugün 10.00'da belli olacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
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