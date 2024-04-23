Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
08:27
REYTİNG SONUÇLARI 22 Nisan | Ömer, Survivor... Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Birçok yapımın ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?