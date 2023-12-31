Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
10:07
Riyad'daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da cuma günü oynanması gereken Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, protokol krizi nedeniyle mücadeleye dakikalar kala iptal oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin protokole iki madde eklemek istemesi Suudi yönetimi tarafından olumsuz karşılanınca her iki takım gece geç saatlerde yurda döndü. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin perde arkasını kaleme aldı. İşte o yazı...