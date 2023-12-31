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Haberler Galeri Riyad'daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 10:07

Riyad'daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da cuma günü oynanması gereken Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, protokol krizi nedeniyle mücadeleye dakikalar kala iptal oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin protokole iki madde eklemek istemesi Suudi yönetimi tarafından olumsuz karşılanınca her iki takım gece geç saatlerde yurda döndü. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin perde arkasını kaleme aldı. İşte o yazı...

MELİH ALTINOK
Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Her yönüyle Riyad krizi" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cuma gecesi sosyal medya ayaktaydı. Parti liderleri, belediye başkanları, siyasetçiler, kulüp başkanları, gazeteciler Suudi Arabistan'a öfke kusuyor, Atatürk posterleri havada uçuşuyordu.

Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

Atılan tweet'lere ve yetkililerden gelen açıklamalara bakılırsa, Riyad'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde Suudi yetkililer, İstiklal Marşı'nın okunmasına, Türk bayraklarına müsaade etmemişlerdi. Futbolcuların ısınmaya Atatürk resmi baskılı tişörtlerle çıkmasına da izin verilmemişti.

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Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

İş büyüyünce, uygulamayı protesto eden futbol takımları da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişlerdi.
Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayılan, Suudilerin statta İstiklal Marşı okutmadığı ve Türk bayraklarını yasakladığı bilgisi doğru değildi. Statta 2 gün önce yapılan İstiklal Marşı provası yayınlandı.

Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

Ancak maç başlamadan hemen önce, takımların futbolcularını sahaya ısınmaya üzerinde Atatürk resmi bulunan formalarla çıkarma talebi, anlaşmada yer almadığı için reddedilmişti. Aynı gerekçeyle "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı pankartlara da izin verilmemişti.

Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

"Şeriatçı Suudiler, laik Atatürk'e karşı" sloganı kimilerinin aklını başından almaya yetse de bu olayda Atatürk'e, İstiklal Marşı'na, Türkiye'ye karşı özel bir tavır, husumet falan olmadığı ortada.

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