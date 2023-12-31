Riyad’daki Süper Kupa krizinin perde arkasında ne var? Göstere göstere hassasiyetlere oynama - Melih Altınok yazdı

İş büyüyünce, uygulamayı protesto eden futbol takımları da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişlerdi.

Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan, Suudilerin statta İstiklal Marşı okutmadığı ve Türk bayraklarını yasakladığı bilgisi doğru değildi. Statta 2 gün önce yapılan İstiklal Marşı provası yayınlandı.