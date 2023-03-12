Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
08:42
Saadet Partisi'nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...
Saadet Partisi'nin başörtüsüne "1 metrelik bez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümesi ve mücahid Kılıçdaroğlu paylaşımlarıyla Saadet Genel Merkezi'nde aday olarak duyurulmasına tepkiler sürüyor. 'Hadi hadi İran'a, bu Cumhuriyeti biz kurduk, sizin yeriniz burada değil, layık olduğunuz yere gidin' diyenlere sırtını yaslayan Saadet Partisi kaynamaya devam ediyor. Mahmut Övür çarpıcı tespit ve tepkileri köşesine taşıdığı Saadet - CHP ilişkisine dair dikkat çeken bir yazı yayınladı.