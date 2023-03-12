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Haberler Galeri Saadet Partisi'nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:42

Saadet Partisi'nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

Saadet Partisi'nin başörtüsüne "1 metrelik bez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümesi ve mücahid Kılıçdaroğlu paylaşımlarıyla Saadet Genel Merkezi'nde aday olarak duyurulmasına tepkiler sürüyor. 'Hadi hadi İran'a, bu Cumhuriyeti biz kurduk, sizin yeriniz burada değil, layık olduğunuz yere gidin' diyenlere sırtını yaslayan Saadet Partisi kaynamaya devam ediyor. Mahmut Övür çarpıcı tespit ve tepkileri köşesine taşıdığı Saadet - CHP ilişkisine dair dikkat çeken bir yazı yayınladı.

MAHMUT ÖVÜR
Saadet Partisi’nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

Altılı Masa nihayet adayını belirledi ama ortaya da karmakarışık bir tablo çıktı. İki büyükşehir belediye başkanının da masaya iliştirilmesiyle ülkeyi 1'i cumhurbaşkanı, 5'i imza yetkili 2'si icracı tam 8 kişilik bir" konsey" yönetecek. Bu tabloya tahrip gücü yüksek HDP'yi de eklerseniz ülkeyi "İstikrarın mı kaosun mu?" beklediği daha iyi anlaşılır.

Saadet Partisi’nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

İşin bu yanı çok tartışılacak ama masada bir başka gariplik daha var: 8 kişinin siyasi kimlikleri... Masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sol ve laik kimliğiyle bilinen bir siyasetçi. "Gandi" ve "Che Guevara" olarak başladığı siyasi yolculuğunu bugün "seyit, ülkücü, milliyetçi, HDP sever veya mücahit" kimliğiyle devam ettiriyor olsa da esas olarak değişmiş değil. Buna rağmen sağcı-milliyetçi-muhafazakâr görünümlü 7 kişiyi arkasına dizmeyi başardı.

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Saadet Partisi’nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

Kılıçdaroğlu sadece bu açıdan bile nasıl etkili bir siyaset mühendisi olduğunu gösterdi. Hem de kendi partisini büyütmeden ve topluma güven veren bir siyaset üretmeden...

Saadet Partisi’nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

İLK İSYANIN ADRESİ SAADET

Öteki partiler açısından ise tam bir başarısızlık söz konusu. Bu da o partilerin içini karıştırmaya yetti. CHP'ye payanda olan her sağcı-muhafazakâr partinin içinde şimdi ciddi bir kaynama ve tepki var. En sert tepki de Saadet Partisi içinden geldi. Hasan Yaşar imzasıyla Haymana Mutabakatı yayınlayan Saadetliler, Temel Karamollaoğlu'nun CHP'yle ittifakına zehir zemberek bir cevap verdi.

Saadet Partisi’nin utandıran ilişkisinde çarpıcı çıkış: Fırsat bulsalar...

Cevabı en çarpıcı biçimde şu cümle özetl-i yordu:
"6 Mart, Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir."
Bildirideki şu tespit de yenilir yutulur değildi
"Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir."

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