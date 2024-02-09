Giriş Tarihi: 09.02.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
07:16
SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Sabah, depremin vurduğu illerden olan Malatya'da konteyner kentte yaşayan Akyol ailesinin konuğu oldu. Akyol ailesi ile bir gün geçiren SABAH ekibi Konteyner kentteki yaşamı görüntüledi. Ozan Akyol, "Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı. Elektrik, internet, ısınma burada ücretsiz. TOKİ deprem konutları da hızla yapılıyor" dedi.