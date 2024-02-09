SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkıldı. 2024 itibariyle kentte yıkılan bina sayısı 28 bin 980 oldu. Depremle birlikte tüm imkânların seferber edildiği Malatya'ya kısa sürede 69 konteyner kent kuruldu.



