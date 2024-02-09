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Haberler Galeri SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”
Giriş Tarihi: 09.02.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 07:16

SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Sabah, depremin vurduğu illerden olan Malatya'da konteyner kentte yaşayan Akyol ailesinin konuğu oldu. Akyol ailesi ile bir gün geçiren SABAH ekibi Konteyner kentteki yaşamı görüntüledi. Ozan Akyol, "Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı. Elektrik, internet, ısınma burada ücretsiz. TOKİ deprem konutları da hızla yapılıyor" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
Tahir ÖZÇELİK
SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkıldı. 2024 itibariyle kentte yıkılan bina sayısı 28 bin 980 oldu. Depremle birlikte tüm imkânların seferber edildiği Malatya'ya kısa sürede 69 konteyner kent kuruldu.

SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

Kimsenin çadırda yaşamadığı Malatya'da konteyner kentlere 117 bin 232 depremzede yerleştirildi. Deprem konutların da hızla yükseldiği Malatya'da SABAH muhabirleri Ali Altuntaş ve Tahir Özçelik, Göztepe mahallesindeki Acıbadem Konteyner Kentte yaşayan Ozan (50) ve Nurcan Akyol (42) çiftine konuk oldu.

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SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

KONTEYNER KENTTE 1 GÜN

Malatya'da ilk depremle birlikte evlerinin çatısı yıkılan, ikinci depremde ise ağır hasar alan Ozan ve Nurcan Akyol çifti kısa sürede konteyner kente yerleştirildi. İki çocuklarıyla birlikte konteynerde yaşayan çift, kapılarını SABAH'a açtı. Yemeklerini SABAH ekibiyle paylaşan çift, internetten televizyon yayınlarına, ısınmadan su ve elektrik gibi birçok hizmetin kendilerine ücretsiz verildiğini söyledi.

SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

DEVLETİMİZ BİZİ AÇ AÇIKTA BIRAKMADI

Depremin ardından Malatya'da hızla konteyner kentler kurulduğunu belirten Ozan Akyol; "Depremde canımızı zor kurtardık. Kurtulduk kurtulmasına ama bu kez de dışarıda hayatta kalmak için mücadele ettik. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun bizlere hızla çadırlar gönderdi.

SABAH, Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

İlk zamanlar çadırda kaldık. Daha sonra devletimiz ardı ardına konteyner kentler kurdular. Biz de konteynere yerleştirildik. Devletimiz sağ olsun bizi bu zorlu süreçte aç açık bırakmadı. Kaldığımı konteynerde suyumuz, elektriğimiz, ısınmamız, internetimiz ve televizyon yayınlarımız ücretsiz.

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