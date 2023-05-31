Giriş Tarihi: 31.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 08:55

SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında CHP'li Efeler eski Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve damadı eski özel kalem müdürü Abdulkadir Baş'ın bulunduğu 5 sanık hakkında şehit ve gazi yakınlarına dağıtmak için alındığı söylenen malzemelerin alınıyormuş gibi gösterilerek sahte evrak ve göstermelik ihaleyle devleti dolandırdıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, eski başkan Özakcan, damadı Abdulkadir Baş ile diğer 2 sanık hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 sanığa yardım eden Red Fox Reklam Ajansı sahibi Murat İlhan hakkında ise "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine yardım" suçlarından 5.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5 sanık önümüzdeki günlerde Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.