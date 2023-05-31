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Haberler Galeri SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler
Giriş Tarihi: 31.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 08:55

SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında CHP'li Efeler eski Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve damadı eski özel kalem müdürü Abdulkadir Baş'ın bulunduğu 5 sanık hakkında şehit ve gazi yakınlarına dağıtmak için alındığı söylenen malzemelerin alınıyormuş gibi gösterilerek sahte evrak ve göstermelik ihaleyle devleti dolandırdıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, eski başkan Özakcan, damadı Abdulkadir Baş ile diğer 2 sanık hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 sanığa yardım eden Red Fox Reklam Ajansı sahibi Murat İlhan hakkında ise "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine yardım" suçlarından 5.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5 sanık önümüzdeki günlerde Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ceyhan TORLAK
SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

Dolandırıcılık olayı, Aydın'ın Efeler ilçesinde 28 Şubat 2019'da meydana geldi. CHP'li Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında şehit ve gazi ailelerine dağıtılmak üzere 200 adet lokum kutusu, 100 adet bayrak kutusu, 200 adet çikolata kutusu, 2 bin adet kitap ayracı için doğrudan temin yoluyla alım yapıldı.

SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

Murat İlhan'ın sahibi olduğu Red Fox Reklam Ajansı'nın 102 bin 660 liralık teklifi kabul edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, hediye ürünlerin dağıtımının şehit ve gazi ailelerine yapılmadığı, dönemin Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, dönemin Özel Kalem Müdürü damadı Abdulkadir Baş ve firma sahibi Murat İlhan'ın aralarında bulunduğu 5 sanığın haksız menfaat sağladığı iddia edildi.

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SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

ESKİ BAŞKAN ÖZAKCAN'IN İMZASIYLA OLUR ALINDI

Aydın Cumhuriyet Savcısı Sinan Alkılınç tarafından hazırlanan iddianamede, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün 18 Şubat 2013 tarihli Abdulkadir Baş'ın yazısı ile şehit ve gazi yakınlarına verilmek üzere çeşitli boyutlarda kadife ahşap bayrak kutusu, çekmeceli çikolata kutusu, ahşap lokum kutusu, incir kutusu, ahşap kutu ve kitap ayracı alınması için dönemin belediye başkanı Mehmet Mesut Özakcan'ın imzasıyla başkanlık olurunun alındığı belirtildi.

SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

MALZEMELER ALINIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ, GÖSTERMELİK İHALE YAPILDI

Murat İlhan'ın sahibi olduğu firmadan 102 bin 660 lira tutarın fatura edildiği, şehit ve gazi yakınlarına dağıtmak için alındığı söylenen malzemelerin alınıyormuş gibi gösterilerek sahte evrak tanzim edilerek doğrudan temin ihale usulü adı altında göstermelik ihale açıldığı vurgulandı.

SABAH, o iddianameye ulaştı! CHP şehit aileleri üzerinden devleti böyle dolandırmış: Hayali ihaleyi cebe indirmişler

Murat İlhan'ın teklif ve teslim evrakları ile fatura düzenlediği, kamu görevlisi olan şüphelilerin eylemine yardım ettiği belirtildi. Şüphelilerin iştirak halinde şehit ve gazi ailelerine dağıtmak için alındığı söylenen malzemeleri alınıyormuş gibi gösterilerek içerik itibariyle sahte evrak düzenlenerek doğrudan temin ihale usulü adı altında göstermelik ihale yaptıkları ifade edildi.

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