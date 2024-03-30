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Haberler Galeri Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:39

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılacak ve oylar sayılacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Sakarya Adapazarı seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasından takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında Adapazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Sakarya Adapazarı seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Sakarya'nın 279 bin 431 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Adapazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

SAKARYA ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Sakarya Adapazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mutlu Işıksu

CHP: Sabri Anıl Özkan

İYİ Parti: Türker Ergül

Yeniden Refah Partisi: Biran Yasa

TİP: Elif Parla Kurtay

Sakarya Adapazarı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Sakarya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adapazarı Seçim Sonuçları

Akyazı Seçim Sonuçları

Arifiye Seçim Sonuçları

Erenler Seçim Sonuçları

Ferizli Seçim Sonuçları

Geyve Seçim Sonuçları

Hendek Seçim Sonuçları

Karapürçek Seçim Sonuçları

Karasu Seçim Sonuçları

Kaynarca Seçim Sonuçları

Kocaali Seçim Sonuçları

Pamukova Seçim Sonuçları

Sapanca Seçim Sonuçları

Serdivan Seçim Sonuçları

Söğütlü Seçim Sonuçları

Taraklı Seçim Sonuçları

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Sakarya Adapazarı'nda AK Parti Mutlu Işıksu, CHP Sabri Anıl Özkan, İYİ Parti Türker Ergül, Yeniden Refah Partisi Biran Yasa, TİP Elif Parla Kurtay, Zafer Partisi Burcu Künteci Özkul, DSP Ömer Altın, ABP Çetin Gedik, HKP Nevin Şarkaya, BTP İlknur Emanet ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! YSK Adapazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADAPAZARI MAHALLELERİ

Adapazarı'nda 84 mahalle vardır:

15 Temmuz Camili

Abalı

Acıelmalık

Akıncılar

Alandüzü

Aşırlar

Bağlar

Bayraktar

Bileciler

Budaklar

Büyükhataplı

Cumhuriyet

Çağlayan

Çaltıcak

Çamyolu

Çelebiler

Çerçiler

Çökekler

Çukurahmediye

Dağdibi

Demirbey

Doğancılar

Elmalı

Evrenköy

Göktepe

Güllük

Güneşler Merkez

Güneşler Yeni

Hacılar

Hacıramazanlar

Harmantepe

Hızırtepe

Işıklar

İkizce Müslim

İkizce Osmaniye

İlyaslar

İstiklal

Karadavutlu

Karadere

Karakamış

Karaköy

Karaman

Karaosman

Karapınar

Kasımlar

Kavaklıorman

Kayrancık

Kışla

Korucuk

Kömürlük

Köprübaşı

Kurtbeyler

Kurtuluş

Küçükhataplı

Mahmudiye

Maltepe

Mithatpaşa

Nasuhlar

Orta

Ozanlar

Örentepe

Papuççular

Poyrazlar

Rüstemler

Sakarya

Salmanlı

Semerciler

Solaklar

Süleymanbey

Şeker

Şirinevler

Taşkısığı

Taşlık

Tekeler

Tepekum

Tığcılar

Turnadere

Tuzla

Yağcılar

Yahyalar

Yenicami

Yenidoğan

Yenigün

Yeşilyurt

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