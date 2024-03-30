Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Şanlıurfa Akçakale yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

ŞANLIURFA AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.