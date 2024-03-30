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Haberler Galeri Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:24

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Akçakale'de seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Şanlıurfa Akçakale yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Şanlıurfa Akçakale yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

ŞANLIURFA AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdülhakim Ayhan

CHP: İsa Güçlü

İYİ Parti: İbrahim Çılgı

Yeniden Refah: Mehmet Yalçınkaya

BBP: Ali Toktimur

BTP: Ahmet Haydar Tutuş

Hüda Par: Halil Aydın

Şanlıurfa Akçakale Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Akçakale'de AK Parti Abdülhakim Ayhan, CHP İsa Güçlü, İYİ Parti İbrahim Çılgı, Yeniden Refah Mehmet Yalçınkaya, BBP Ali Toktimur, BTP Ahmet Haydar Tutuş, Hüda Par Halil Aydın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları! YSK Akçakale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA AKÇAKALE MAHALLELERİ

Şanlıurfa Akçakale'de 120 mahalle vardır:

Acıkuyu

Adnan Menderes

Akbilek

Akçaköy

Akçalı

Akdiken

Akkeçi

Aksahrınç

Alatlar

Alıncık

Arıcan

Aslanlı

Aşağıbeydaş

Aşağıçinpolat

Aşağıderen

Atatürk

Aydınlı

Ayranlı

Ayyıldız

Baykuş

Bilece

Bolatlar

Boybeyi

Buket

Bulutlu

Büyücek

Büyüknaneli

Büyüktaş

Büyüktokaç

Cevher

Ceylanlı

Çakırlar

Çokalan

Çömlekçi

Çukurca

Deniz

Dibek

Donandı

Dorumali

Düzce

Edebey

Eke

Ekinyazı

Erdemler

Erecek

Fatih Sultan Mehmet

Fevzi Çakmak

Fişenge

Geçittepe

Gölbaşı

Gülveren

Gündaş

Güneren

Güvenç

Hacıekber

Hürriyet

İkizce

İncedere

Karatepe

Kayaca

Kayalık

Keçili

Kelebek

Kepezli

Kılıçlı

Kırmıtlı

Koruklu

Köseören

Kurudere

Küçük Hacıekber

Mavitaş

Menzil

Mermer

Mil

Narlıova

Nimet

Nusretiye

Ohali

Okaylar

Onortak

Ortaderen

Ortaören

Osmanlı

Öncül

Pekmezli

Sakça

Salihler

Sevimli

Seyrantepe

Sınırgören

Süleymanşah

Şahinler

Şahinsoylu

Şanlı

Şefkat

Şehitnusretbey

Taşkınlar

Tatlıca

Topçu

Turgut Özal

Tuzluca

Uğraklı

Uğurhan

Uğurtaş

Vize

Yağmuralan

Yalınlı

Yazlıca

Yediyol

Yeni

Yenişehir

Yeşerti

Yukarı Çukurca

Yukarıbeydaş

Yukarıçinpolat

Yukarıderen

Yusufbey

Zenginova

Zeytindalı

Zorlu

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