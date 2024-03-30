Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:29
Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Şanlıurfa Harran seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Harran'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.