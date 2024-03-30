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Haberler Galeri Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:29

Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa Harran seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Harran'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan Şanlıurfa Harran seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

ŞANLIURFA HARRAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Harran seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA HARRAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Mehmet İngin

MHP: Mahmut Özyavuz

İYİ Parti: Süleyman Güneş

Yeniden Refah: Hamit Özyavuz

BBP: Mehmet Özyavuz

BTP: Büşra Kayıkçı

Hüda Par: Mustafa Kemal Binici

Şanlıurfa Harran Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA HARRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Harran'da CHP Mehmet İngin, MHP Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı Adayı), İYİ Parti Süleyman Güneş, Yeniden Refah Hamit Özyavuz, BBP Mehmet Özyavuz, BTP Büşra Kayıkçı, Hüda Par Mustafa Kemal Binici ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Harran seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA HARRAN MAHALLELERİ

Şanlıurfa Harran'da 136 mahalle vardır:

15 Temmuz

Ağcıl

Ahmetkara

Akkuş

Alacalı

Algılı

Altılı

Aralı

Arın

Aslankuyusu

Aşağı Yeşilova

Aşağıkesmekaya

Aşağıyakınyol

Aşağıyarımca

Avlak

Aydıncık

Aydınlar

Aydüştü

Balkat

Balkır

Başak

Başkaragöz

Batıkonacık

Bellitaş

Bilgili

Binekli

Birelismet

Bozceylan

Bozyazı

Buğdaytepe

Buldum

Bulgurlu

Bükdere

Büyüktaşlıca

Büyüktürbe

Cevizli

Ceylangözü

Cumhuriyet

Çağbaşı

Çaltılı

Çatalhurma

Çepkenli

Çiçek

Çiftçiler

Çolpan

Damlasu

Dayanıklı

Demirli

Diriliş

Doğukesmekaya

Doğukonacık

Doruç

Duran

Emekli

Eskiharran

Gazlıkuyu

Giyimli

Gögeç

Gökçe

Göktaş

Gözcü

Gürgelen

Hazreti İmambakır

Huzurlu

Hz. Yakup

İbni Teymiye

İmambakır (Merkez)

Kabataş

Karataş

Kaymaklı

Kılıçlı

Kırmıtlı

Koyunluca

Kökenli

Kuruyer

Kuyukent

Küçük Ekinli

Küçükminare

Küçükyıldız

Küplüce

Kütüklü

Meydankapı

Minare

Miyanlı

Oğulcuk

Ortakonacık

Öncüler

Özbay

Özlüce

Öztaş

Öztürk

Parapara

Sadak

Sade

Saide

Savacık

Seferköy

Sehrince

Selahaddin Eyyubi

Selalmaz

Soylu

Sugeldi

Süleyman Demirel

Sütlüce

Şehit Ali Aydar

Şeyh Hayati Harrani

Şuayipşehri

Şükürali

Tahılalan

Tanınmış

Tantana

Taylıca

Tekdal

Tekneli

Toytepe

Tozluca

Tüccariye

Türkoğlu

Uluağaç

Uzunyol

Üçdirek

Ünlü

Varlıalan

Yakacık

Yardımlı

Yaygılı

Yayvandoruk

Yenice

Yenidoğan

Yeşilova

Yolgider

Yukarıkesmekaya

Yukarıyakınyol

Yukarıyarımca

Yünlüce

Zeytindalı

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