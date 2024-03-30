Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:20
CANLI SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI takip ekranı | 31 Mart 2024 Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 95 mahalle ile dikkat çeken Suruç'ta seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.