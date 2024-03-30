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Haberler Galeri CANLI SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI takip ekranı | 31 Mart 2024 Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

CANLI SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI takip ekranı | 31 Mart 2024 Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonucu anlık oy oranı

Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 95 mahalle ile dikkat çeken Suruç'ta seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024! YSK Suruç yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Suruç seçimi kim kazandı sorusu 103 bin 621 kişilik nüfusuyla ilçede oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Suruç seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, sabah.com.tr ekranında YSK Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANLIURFA SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024! YSK Suruç yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mustafa Yüksel

CHP: Burhan Kılıç

İYİ Parti: Mahmut Tekin

DEM Parti: Ayten Kaya

Yeniden Refah: Maksut Ergene

BBP: Ömer Yıldırım

Suruç Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024! YSK Suruç yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024! YSK Suruç yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

SURUÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mustafa Yüksel, CHP Burhan Kılıç, İYİ Parti Mahmut Tekin, DEM Parti Ayten Kaya, Yeniden Refah Maksut Ergene, BBP Ömer Yıldırım ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları 2024! YSK Suruç yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

SURUÇ MAHALLERİ

Ağırtaş

Akören

Alanyurt

Aligör

Aşağıkarıncalı

Aşağıoylum

Aybastı

Aydın

Ayhan

Balaban

Barış

Bellik

Bilge

Binatlı

Boztepe

Bozyokuş

Büyükağacı

Büyüksergen

Büyükziyaret

Cumhuriyet

Çanakçı

Çaykara

Çengelli

Çomak

Demokrasi

Dikili

Dinlence

Dumlukuyu

Ekili

Eskice

Eskiören

Ezgil

Fıstıklı

Göleç

Gölen

Günebakan

Hacılı

Harmanalan

Hürriyet

Hüyükyanı

İzci

Kalkanlı

Kapucu

Kara

Karaca

Karadut

Karahüyük

Karakuyu

Karataş

Keberli

Kesmecik

Kırmıt

Kızılhüyük

Köseler

Köseveli

Kurutepe

Küçükköprü

Küçükova

Küçüksergen

Küçükziyaret

Mertismail

Mollahamza

Mürşitpınar

Orta Bostancı

Oymaklı

Ölçektepe

Özgören

Özlüce

Sarayaltı

Saygın

Taşlıkuyu

Tavşanköy

Tokçalı

Topçular

Uludüz

Uysallı

Üçpınar

Ürkütlü

Üveçli

Yağışlı

Yalınca

Yalpı

Yanaloba

Yatırtepe

Yaylatepe

Yazıköy

Yeğen

Yenişehir

Yıldırım

Yıldız

Yönlü

Yukarıbostancı

Yumurtalık

Yurtçiçeği

Zeyrek

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