CANLI SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI takip ekranı | 31 Mart 2024 Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonucu anlık oy oranı

Suruç seçimi kim kazandı sorusu 103 bin 621 kişilik nüfusuyla ilçede oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Suruç seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, sabah.com.tr ekranında YSK Şanlıurfa Suruç yerel seçim sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANLIURFA SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.