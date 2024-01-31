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Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:36

Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz pazar günü silahlı saldırı düzenlendi. Kar maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) olduğu belirlenen saldırganlar yakalanırken soruşturma devam etti. Teröristlerin saldırıda kullandıkları kıyafetler ormanlık alanda ele geçirildi. Saldırganların tanınmamak için saç ve sakal tıraşı oldukları da belirlendi

Emir SOMER
Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

Türkiye'nin gündemi geçtiğimiz pazar günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıydı.

Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

Kar maskeli iki saldırganın, pazar ayini sırasında girdikleri kilise cemaatine açtıkları ateş sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları düşünülen Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki zanlı saldırıdan 10 saat sonra yakalandı.

Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

İŞTE O TERÖRİSTLER!

Saldırganların yakalandıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkarken soruşturmayla ilgili yeni detaylara da ulaşıldı.

Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!

KAÇARKEN ORMANLIK ALANA ATMIŞLAR

İki zanlının olayda üstlerinde bulunan kıyafetlerinin ormanlık alanda bulunduğu açıklandı. Teröristlerin olayın ardından araçla kaçarken ormanlık alana attıkları kıyafetleri DNA incelemesine alındı.

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