Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
12:36
Santa Maria Kilisesi saldırısına yeni gelişme! İşte o teröristler: Tanınmamak için bakın ne yapmışlar!
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz pazar günü silahlı saldırı düzenlendi. Kar maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) olduğu belirlenen saldırganlar yakalanırken soruşturma devam etti. Teröristlerin saldırıda kullandıkları kıyafetler ormanlık alanda ele geçirildi. Saldırganların tanınmamak için saç ve sakal tıraşı oldukları da belirlendi