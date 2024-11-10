Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

Kongrenin yapıldığı Banh Han ise daha sonra yıkıldı. Dönemin İzmir valisi Yavuz Köşker, uzun yıllar arsa otopark olarak kullanılan araziyi kamulaştırıp, aslına uygun olarak inşa ettirdi. Ardından da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, yine aynı tarihlerde düzenlemek için harekete geçti. 6 Şubat depremi yaşanınca ise 29-30 Nisan'da 100 yıl sonra ikinci kez düzenlendi.



