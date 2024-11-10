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Haberler Galeri Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı
Giriş Tarihi: 10.11.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 06:45

Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

Sayıştay'ın 2023 raporlarına göre, geçen yıl 208 milyon TL zarar eden, 451 milyon vergi ve gecikmiş prim borcu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketi İZDOĞA'nın, belediyenin valiliğin Cumhuriyetin 100'ü yılında düzenlediği İktisat Kongresine alternatif olarak düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için, 7 milyon 119 bin lira ödediği ortaya çıktı. Denetçi, bu paranın, yönetim kurulundan tahsilini istedi. Bir yönetim kurulu üyesinin de hiç gelmeden 173 bin lira huzur hakkı aldığı belirlendi.

ERTAN GÜRCANER
Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

İzmir'de, 17-23 Şubat 1923'te yapılan ve genç Cumhuriyet'in iktisadi bakış açısını belirleyen I. İktisat Kongresi, ekonomik alanda da ilk önemli kilometre taşlarından biri oldu. Kazım Karabekir'in başkanlık yaptığı ve bin 135 delegenin katıldığı kongrede, ülkenin ekonomik sorunları tartışıldı.

Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

Atatürk'ün, ayrıcalık taşıyan yabancı şirketlerin millileştirilmesi ve kapitülasyonlara son verilmesini istediği kongrenin sonunda, oybirliği ile kabul edilen 'Misak-i İktisadi de yayınlandı. İzmir İktisat Kongresi olarak da bilinen kongre, aynı zamanda Türk kurtuluşunun, bağımsızlık simgelerinden biri de oldu.

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Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

Kongrenin yapıldığı Banh Han ise daha sonra yıkıldı. Dönemin İzmir valisi Yavuz Köşker, uzun yıllar arsa otopark olarak kullanılan araziyi kamulaştırıp, aslına uygun olarak inşa ettirdi. Ardından da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, yine aynı tarihlerde düzenlemek için harekete geçti. 6 Şubat depremi yaşanınca ise 29-30 Nisan'da 100 yıl sonra ikinci kez düzenlendi.

Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

İNAT UĞRUNA 7 MİLYON GİTTİ

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu tarihi kongreye alternatif olarak, 15-21 Mart 2023'te İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenledi.

Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı

Bu alternatif kongrenin masraflarının ise halka ödettirildiği ortaya çıktı. Sayıştay'ın 2023 denetim raporlarına göre, aynı yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için, temsil ağırlama, katılımcı, reklam, seyahat, yemek giderleri gibi çeşitli başlıklar altında 29 milyon 569 bin 252,32 TL harcama yapıldı.

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