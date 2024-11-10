Giriş Tarihi: 10.11.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024
06:45
Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! CHP’li belediyenin inadı kamuyu 7 milyon TL zarara uğrattı
Sayıştay'ın 2023 raporlarına göre, geçen yıl 208 milyon TL zarar eden, 451 milyon vergi ve gecikmiş prim borcu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketi İZDOĞA'nın, belediyenin valiliğin Cumhuriyetin 100'ü yılında düzenlediği İktisat Kongresine alternatif olarak düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için, 7 milyon 119 bin lira ödediği ortaya çıktı. Denetçi, bu paranın, yönetim kurulundan tahsilini istedi. Bir yönetim kurulu üyesinin de hiç gelmeden 173 bin lira huzur hakkı aldığı belirlendi.