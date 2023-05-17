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Haberler Galeri Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alındı
Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 07:29

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak aşağıya doğru tüm ortaklarının, içeride ve dışarıda destekçisi olan örgüt ve lobilerin ağır bir yenilgi aldığı ilk tur seçimlerinin ardından o gece CHP Genel Merkezi'nde olanlar birçok kritik ana şahitlik etti. Mahmut Övür seçim sonuçlarının 2 buçuk milyon oy farkla alınmasının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun partisinde örgütten sorumlu başkan yardımcılarının bile ortadan kaybolduğu geceye dair kritik dakikalar

MAHMUT ÖVÜR
Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

Ogece yani 14 Mayıs seçim gecesi sadece CHP seçmeni değil, İP'ten HDP'ye bütün muhalefet partileri deyim yerindeyse şoke oldular.

Çünkü oy verdikleri siyasetçiler onlara tarihlerinin en büyük hayal kırıklığını yaşattı. Aslında bu ne ilk ne de son olacak. Yeni veya eski siyasetçi olmaları, profesör veya gazeteci olmaları fark etmiyor, kendilerini "muhalefet" olarak niteleyen kim varsa, Türkiye gerçekliğinden koptukları için her seçimde "yenilgi" yaşamaktan kurtulamıyor.

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

Siyaset üretip umut yaratamadıkları gibi o geceyi bile yönetemediler. O gecenin görünen kısmını ekranlardan izledik. Katkı versinler diye Meral Akşener'in müthiş hamlesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına iliştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "komedi ikilisi" gibiydi.

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Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

İKİ BAŞKANIN DARBESİ

"Aramızda kalsın kazandık" parodisiyle geceyi renklendirdiler ama siyaseten de rezil oldular. Hele birinin Karadeniz'de, diğerinin İç Anadolu'da sıfırı çekmeleri bu rezilliği daha da katladı.

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

Ama asıl rezillik o gece CHP Genel Merkez katlarında yaşandı. Seçim sonuçlarının açıklandığı gece iki belediye başkanının CHP Genel Merkezi'ne el koydukları söylendi. CHP'lilerin deyimiyle iki belediye başkanı, genel merkezin 10, 11 ve 12'nci katlarına el koyarak adeta "darbe" yaptılar.

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

İzleyenler hatırlayacak, o gece CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir kez çıkıp açıklama yaptı ama bir daha da görünmedi. Meğer bunun nedeni geceye iki belediye başkanının ve "adamları"nın el koymasıydı.

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