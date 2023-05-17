Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

Ogece yani 14 Mayıs seçim gecesi sadece CHP seçmeni değil, İP'ten HDP'ye bütün muhalefet partileri deyim yerindeyse şoke oldular.

Çünkü oy verdikleri siyasetçiler onlara tarihlerinin en büyük hayal kırıklığını yaşattı. Aslında bu ne ilk ne de son olacak. Yeni veya eski siyasetçi olmaları, profesör veya gazeteci olmaları fark etmiyor, kendilerini "muhalefet" olarak niteleyen kim varsa, Türkiye gerçekliğinden koptukları için her seçimde "yenilgi" yaşamaktan kurtulamıyor.

