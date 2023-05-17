Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde DARBE! Kontrol Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alındı

Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:29
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
07:29
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak aşağıya doğru tüm ortaklarının, içeride ve dışarıda destekçisi olan örgüt ve lobilerin ağır bir yenilgi aldığı ilk tur seçimlerinin ardından o gece CHP Genel Merkezi'nde olanlar birçok kritik ana şahitlik etti. Mahmut Övür seçim sonuçlarının 2 buçuk milyon oy farkla alınmasının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun partisinde örgütten sorumlu başkan yardımcılarının bile ortadan kaybolduğu geceye dair kritik dakikalar