SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
09:36
Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Oy verme işlemleri sırasında sandıklarda görevde olacak bazı vatandaşlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından ücret ödenecek. Bu noktada seçim görevlisi ücreti 2024 de gündemdeki yerini almış durumda. Oy kullanma ve sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara geçmesi beklenecek YSK görevli ücretleri ne kadar, kaç TL soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; yerel seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak?