SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

YSK seçim görevlisi ücreti 2024 yılı için belli oldu. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçim sonrası ücretlerini almaya hazırlanan görevliler oy kullanma işleminde seçmenin imzaya kadar geçen süresini düzenleyecek. Sandık kurulu başkanı, bina sorumlusu ve üye için ayrı ayrı değerlendirilen ücret süreci gündemde. Peki; seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak?