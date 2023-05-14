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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:41

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

Seçim sonuçları 2023 oy sayımının hızlanması ile belirginleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı, ilk seçim sonuçları verisine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40'ın üzerinde, Sinan Oğan ise yüzde 5'in üzerinde. 14 Mayıs seçim sonuçları netleştiğinde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde olursa seçim ilk turda bitecek. Öte yandan genel seçim sonuçları da dikkat çekiyor. Milyonların takip ettiği seçim sonuçları ile ilgili tüm canlı veriler sabah.com.tr' de. İşte seçim sonuçları 2023 ve il il canlı oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

Seçim sonuçları 2023 son dakika verileri ile belli oluyor. Saat 17.00 kapanan sandıkların 5'te 1'i sayıldı. Gelen ilk seçim sonucu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olduğu görülüyor. 14 Mayıs seçim sonuçları sonrası adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alırsa ilk turda Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları, oy oranları, milletvekili dağılımları gibi verilerin tamamını sabah.com.tr seçim sayfasından anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI - SANDIKLARIN YARISI AÇILDI

Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Açılan sandık sayısı her geçen dakika hızla artıyor. Sandıkların açılması ile oy oranları değişiyor. Seçim sonuçları 2023 verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışını açık farkla önde götürüyor.

İşte seçim sonuçları 2023

Açılan sandık oranı: Yüzde %54,56

Recep Tayyip Erdoğan: 51,87

Kemal Kılıçdaroğlu: 42,28

Sinan Oğan: 5,33

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SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI

Genel seçim sonuçları için oy sayımı sürüyor. Açılan sandık oranı yüzde 30'u aştı.

AK Parti: 39,09

CHP: 21,38

MHP: 12,28

Yeşil Sol Parti: 8,10

İYİ Parti: 9,51

Yeniden Refah: 2,88

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ RTÜK'TEN BİLGİLENDİRME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı bilgilendirmesi yaptı.

Twitter paylaşımında "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" diyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video

SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

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