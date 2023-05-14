SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Sandıkların yarısı resmen sayıldı! İşte 14 Mayıs seçim sonuçları ve CANLI oy oranları...

Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:21
Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
20:41
Seçim sonuçları 2023 oy sayımının hızlanması ile belirginleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı, ilk seçim sonuçları verisine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40'ın üzerinde, Sinan Oğan ise yüzde 5'in üzerinde. 14 Mayıs seçim sonuçları netleştiğinde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde olursa seçim ilk turda bitecek. Öte yandan genel seçim sonuçları da dikkat çekiyor. Milyonların takip ettiği seçim sonuçları ile ilgili tüm canlı veriler sabah.com.tr' de. İşte seçim sonuçları 2023 ve il il canlı oy oranları...