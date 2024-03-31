SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 YSK ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il yerel seçim sonuçları | CANLI

Oy Sayımı Kaçta Başlayacak?
YSK'nın açıklamasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemleri 16:00'da tamamlandı.
Söz konusu 32 ilde 16:00 itibarıyla tamamlanan oy verme işlemi diğer şehirlerde 17:00'de son buldu. Sandıklar kapandıktan sonra tüm yurtta sandık kurulunca oy sayımına başlanacak.