SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 YSK ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il yerel seçim sonuçları | CANLI

Seçim sonuçları son dakika... Milyonlarca seçmen yeni yerel yöneticilerini belirlemek için bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oylarını kullandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte tüm Türkiye'de seçim sonuçları heyecanı başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra erdiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr'de. Yaşadığınız il veya ilçedeki partilerin, adayların oy oranlarındaki son durumu yerel seçim sonuçları 2024 sayfamızdan son dakika olarak takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2024 - YEREL SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Yaklaşık 81 milyon seçmen bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oylarını kullandı. 16:00 ve 17:00'da sandıkların kapanmasının ardından gözler seçim sonuçlarında! Seçim sonuçları son dakika ve anlık olarak sabah.com.tr'de…

İşte detaylar;