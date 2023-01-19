Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
07:49
Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından adeta resmen seçim sürecine girildi. Siyasi sahnenin adaylarla ve projelerle dolması beklenirken henüz adayını açıklamak bir yana belirlemeyi dahi başaramayan 6'lı masada işler kötüye gidiyor. Ancak 14 Mayıs tarihini de benimsemiş durumdalar. Peki bu tarih kime yarar? Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında çarpıcı tespitlere yer verdi.