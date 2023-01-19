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Haberler Galeri Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 07:49

Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından adeta resmen seçim sürecine girildi. Siyasi sahnenin adaylarla ve projelerle dolması beklenirken henüz adayını açıklamak bir yana belirlemeyi dahi başaramayan 6'lı masada işler kötüye gidiyor. Ancak 14 Mayıs tarihini de benimsemiş durumdalar. Peki bu tarih kime yarar? Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında çarpıcı tespitlere yer verdi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

İşte Okan Müderrisoğlu'nun "14 Mayıs sembolizmi hangi ittifaka yarar?" başlıklı yazısı

14 Mayıs 1950, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktasıdır. Hür ve serbest seçimlerin yapılabilirliği o günden bugüne Türk demokrasisinin teminatıdır.

Şimdi, yine bir 14 Mayıs gündemimiz var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1950'yi hatırlattığı dünkü AK Parti grup toplantısındaki "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı Masa'ya yanıt verecek" sözü, siyasi kulisleri hayli hareketlendirdi. Esasen Erdoğan, 14 Ocak günü Muğla'da halka hitap ederken de aynı yönde sinyal vermiş ve şöyle demişti:

Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

"2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de, 'Yeter, söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız!"

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Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

Peki, "14 Mayıs tarihi hangi ittifaka avantaj sağlar?"

Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

6'lı Masa'ya baktığınızda... Onlar diyor ki...
"Biz, Millet İttifakı'yız! 'Yeter söz milletindir' vurgusu elbette bize yarar!"
Hatta Masa taraftarları bir adım ileri giderek, "14 Mayıs'ta iktidar değişmişti. Şimdi yine neden olmasın?" hayali de kuruyorlar.

Seçim tarihi için 14 Mayıs sembolizmi kime yarar?

İlk bakışta, "Allah Allah" dedirten bu argümanlar, tarih boyunca "Millet" kavramının içini dolduramayan siyasi aktörlere, konjonktürel birlikteliklere sanıldığı gibi artı puan kazandırır mı?
İşte meselenin özü burada!

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