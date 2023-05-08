Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Bu özgüvenle 1 milyon 700 bin vatandaş İstanbul Atatürk Havaalanı'nı doldurdu. Bu yüzden bu buluşma sadece bir mitingi değil, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ABD'ye, AB'ye, pervasızca saldıran aparatları Der Spiegel'e, The Economist'te ve onlarla birlikte harekete eden FETÖ'ye PKK'ya ve iç uzantılarına bir meydan okuma buluşmasıydı.