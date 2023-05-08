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Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:46

Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Mahmut Övür Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş yankı uyandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingini yerinde takip etti ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki tarihi anlara dair tespitlerini ve hem yurt içi hem de küresel siyaset için önemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte 'DİP DALGA' tartışmasını bitiren İstanbul fotoğrafı ve mitinge dair notlar

MAHMUT ÖVÜR
Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmeden saatler önce alandaydım. Dün yazdım, bu miting AK Parti ve Cumhur İttifakı için sadece büyük kalabalıkların toplandığı bir gövde gösterisinden ibaret değil, bir siyasi duruşu bir meydan okumayı içinde barındırıyor.

Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Bu gerçeği, bizzat alanı dolduran kitlelerin tepkisinde de gördüm. Her kuşaktan, her yaştan insanın alandaki heyecanı görülmeye değerdi. Herkes yapılanların da verilen sözlerin de kimin kiminle yol arkadaşlığı yaptığının da farkında.

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Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Ama bir şeyin daha farkında; AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'nin çehresini nasıl değiştirdiğini, sanayiden milli savunmaya, kültür merkezlerinden, ulaşıma nasıl devasa bir dönüşüme imza attığını da görüyor ama asıl fark ettiği şey, yitirdiği özgüveni yeniden kazanması.

Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Bu özgüvenle 1 milyon 700 bin vatandaş İstanbul Atatürk Havaalanı'nı doldurdu. Bu yüzden bu buluşma sadece bir mitingi değil, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ABD'ye, AB'ye, pervasızca saldıran aparatları Der Spiegel'e, The Economist'te ve onlarla birlikte harekete eden FETÖ'ye PKK'ya ve iç uzantılarına bir meydan okuma buluşmasıydı.

Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı

Orada, bir anlamda 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı 7 Ağustos 2016'da milyonları bir araya getiren Yenikapı ruhunu gördüm.

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