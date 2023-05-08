Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
07:46
Seçime 6 gün kala gerçek dip dalga ve belge niteliğindeki fotoğrafı
Mahmut Övür Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş yankı uyandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingini yerinde takip etti ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki tarihi anlara dair tespitlerini ve hem yurt içi hem de küresel siyaset için önemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte 'DİP DALGA' tartışmasını bitiren İstanbul fotoğrafı ve mitinge dair notlar