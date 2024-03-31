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Haberler Galeri İzmir Seferihisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:40

İzmir Seferihisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı için sandıklar açılırken, Seferihisar seçim sonuçları hakkında YSK verileri anbean takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anlık olarak incelemek için aşağıda yer alan YSK İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. Oy oranlarına dair detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de! İşte 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Seferihisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları; oy oranlarını il il ilçe ilçe takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. 61 milyonun üzerindeki seçmenin oyu, sayım döküm işlemlerinin başlamasıyla birlikte anlık olarak kaydediliyor. Açılan her sandıkla birlikte güncellenen oy oranları Seferihisar seçim sonuçları canlı takip ekranı üzerinden paylaşılacak. İşte 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEFERİHİSAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıdaki İzmir Seferihisar seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Seferihisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEFERİHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Aydın

CHP: İsmail Yetişkin

İYİ Parti: Erman Çıkar

DEM Parti: Canan Kılıç

Yeniden Refah Partisi: Taner Vural

İzmir Seferihisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.


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Seferihisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

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Seferihisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Seferihisar'da AK Parti Ahmet Aydın, CHP İsmail Yetişkin, İYİ Parti Erman Çıkar, Yeniden Refah Partisi Taner Vural, DEM Parti Canan Kılıç ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Seferihisar Belediyesini 14.978 alınan oy ve %54.04 oy oranı ile CHP adayı İsmail Yetişkin kazanmıştır.

Oy Oranları

CHP %54.04

AK Parti %44.19

DSP %0.63

Saadet %0.58

Vatan %0.28

BTP %0.06

Seferihisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

SEFERİHİSAR MAHALLELERİ

Seferihisar'da 21 mahalle vardır:

Akarca

Atatürk

Bengiler

Beyler

Camikebir

Cumhuriyet

Çamtepe

Çolak İbrahim Bey

Düzce

Gödence

Gölcük

Hıdırlık

İhsaniye

Kavakdere

Mersin Alanı

Orhanlı

Payamlı

Sığacık

Tepecik

Turabiye

Turgut

Ulamış

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