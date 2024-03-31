Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:40
İzmir Seferihisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı için sandıklar açılırken, Seferihisar seçim sonuçları hakkında YSK verileri anbean takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anlık olarak incelemek için aşağıda yer alan YSK İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. Oy oranlarına dair detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de! İşte 31 Mart 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı…