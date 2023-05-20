Giriş Tarihi: 20.05.2023 06:47
Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
06:48
Şehit ailesinden 7'li koalisyona tepki! “Teröre lanet okuyamayan, sadece koltuk sevdalısı olanlara fırsat vermeyeceğiz”
Tunceli Nazimiye'de 22 Ağustos 2016'da PKK saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın Trabzon'da yaşayan babası Davut Durmaz ve annesi Fatma Durmaz, 7'li koalisyona tepki gösterdi. Baba Durmaz, "7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da AK Parti, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, Yenikapı ruhuyla devletin yanında terörün karşısında duracağını söyledi ama sözünün arkasında duramadı. 2 hafta sonra Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli Nazimiye'de PKK saldırı düzenledi.Oğlum şehit oldu. Kılıçdaroğlu çıkıp ta teröre lanet okuyamadı. Yenikapı ruhundaki sözü yerde kaldı. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı. Oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör Kılıçdaroğlu'dur. 7'li koalisyon kurmuşlar, 7 kocalı hürmüz olmuşlar"dedi. Şehit annesi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oğlumun kanını yerde bırakmadı. PKK'lılar kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Terörü kökünden temizledi. Hevallerle değil,helallerle yürüyün"dedi.