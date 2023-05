Şehit ailesinden 7’li koalisyona tepki! “Teröre lanet okuyamayan, sadece koltuk sevdalısı olanlara fırsat vermeyeceğiz”

"TERÖRE LANET OKUYAMAYAN, DESTEK VEREN KOLTUK SEVDALILARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Şehit Murat Durmaz'ın annesi Fatma Durmaz ise, "Bu vatan için canını veren şehitlerin yakınına küfür edenler, PKK' ile birlikte hareket edenler ve onlardan her an emir alan başta CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li zillet masasına hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlum vatanı için 2016'da Tunceli'de görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun memleketinde şehit edildi. Teröre lanet okuyamayan, destek veren koltuk sevdalılarına fırsat vermeyeceğiz. Ülkeyi eski Türkiye haline getirmek isteyen, vatan, millet sevdalısı olmayan, hizmet için değil, parçalamak, bölmek için ülkenin başına Cumhurbaşkanı adayı olarak gelmek isteyen Kılıçdaroğlu şehit ailelerinden ve vatan sevdalısı Türk halkından oy beklemesin. Türk halkından rica ediyorum, "PKK'nın şehit ettikleri yavrularımızı" gözünün önüne getirip,28 Mayısta PKK ile yol yürüyenlere oy vermeyin. Gözümdeki yaş hala kurumadı. Bunlar bırak ülke yönetmeyi, anında ülkeyi satarlar. Eski Türkiye yok artık. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oğlumun kanını yerde bırakmadı. PKK'lılar kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Terörü kökünden temizledi. Hevallerle değil,helallerle yürüyün. Bizler patatese soğana değil, vatanı için mücadele veren Erdoğan'ın her daim yanındayız"