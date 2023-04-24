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Haberler Galeri Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:14

Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında HDP desteği ile seçim çalışmasını yürüten Millet İttifakına tepki gösteri. Güntekin; "Oğlumu katledenlerle, Erdoğan'ı devirmek için oy ver diyenler aynı kıyafeti giyen insanlar" dedi.

FURKAN NEHRİ
Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 22 Ağustos 2021 tarihinde Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit olurken 3 asker yaralandı.

Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

PKK'lılarla sıcak çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi GÜntekin, 27 yaşında şegit oldu.

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Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

3 yaşındaki kızı Mira Esila'yı yetim bırakan Güntekin, baba ocağı Erzurum'da binlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. Güntekin'den geriye kalan ise eşyalarının olduğu evindeki odası oldu.

Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

2 yıldır evlat hasreti çeken göüyaşlı şehit Annesi Nesrin Güntekin, yaşanan son siyasi olaylardan dolayı adeta isyan etti.

Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

Şehit olan oğlunun yanında bir oğlunun da jandarma uzman çavuş olduğunu söyleyen Güntekin, çocuklarına hem annelik yaptı hem babalık yaptı.

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