Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
07:14
Şehit annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında HDP desteği ile seçim çalışmasını yürüten Millet İttifakına tepki gösteri. Güntekin; "Oğlumu katledenlerle, Erdoğan'ı devirmek için oy ver diyenler aynı kıyafeti giyen insanlar" dedi.