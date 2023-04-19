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Haberler Galeri Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor
Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:14

Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun anne ve babası, 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapmasına sert tepki gösterdi. Şehit babası Hüseyin Uslu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için 5 sağ parti bir araya gelip 6'lı koalisyon çetesi kurdu. Emirleri de Amerika'dan Pensilvanya'dan alıyorlar. Şimdi de açık açık HDP ile ittifak kurup, Kandil'den almaya başladılar.

Özgür ÖZDEMİR
Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı kahramanca direnen ve vatan uğruna İstanbul'da mücadele verirken şehit düşen Samet Uslu'nun annesi ve babası 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak kurmasını ve ayrıca kandilden gelen talimatlar yüreklerini parçaladıklarını ifade etti. 15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun annesi Gönül ve babası Hüseyin Uslu, SABAHA konuştu.

Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

HDP "ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

Hüseyin Uslu, "Bunlar tek başına Cumhurbaşkanı adayı çıkartsaydılar, hiçbir şey söylemezdik .Fakat bunlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak sağ, sol ve PKK sempatizanı partiler bir araya toplanıp, 6'lı koalisyon çetesi kurdular. Amaçları ise Erdoğan'ı yıkmak, Türkiye'yi parçalamak.

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Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

CHP Liderinin neden Amerika'ya gittiği, kimlerle görüştüğü belli oldu .Bunlar emirleri Amerika'dan, Pensilvanya'dan, alıyorlar. Şimdi de açık açık masa altından HDP ile ittifak kurdular.Yeni emirleri kandilden almaya başladılar. Kandil'deki 8 PKK'lı kurmay hainler " seçimlerde CHP'yi destekliyoruz.

Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

Bu yüzden seçim sonrası Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı ve KHK 'lı ları dışarı çıkartacaksınız" talimatını verdi. Talimatları haberlerde izlediğimizde yüreğimiz parçalandı. Yüreğimiz yandı. Şehit oğlum Samet'in kemikleri sızladı. Alnı secdeye gelmemiş imamsızlar. Ülkeyi parçalamak, devirmek,eski hale getirmek için mücadeleye girdiler.

Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

Benim askerime, polisime kurşun sıkan kişilerle nasıl el altından ittifak desteğini alıyorsun. Bu CHP'yi, İYİ partiyi destekleyen vatandaşların, çocuğu, yeğeni, yakınları askere gitti.

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