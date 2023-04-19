Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor

HDP "ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

Hüseyin Uslu, "Bunlar tek başına Cumhurbaşkanı adayı çıkartsaydılar, hiçbir şey söylemezdik .Fakat bunlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak sağ, sol ve PKK sempatizanı partiler bir araya toplanıp, 6'lı koalisyon çetesi kurdular. Amaçları ise Erdoğan'ı yıkmak, Türkiye'yi parçalamak.



