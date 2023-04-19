Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
08:14
Şehit babasından, 7’li koalisyona tepki: Emirleri Pensilvanya’dan ve Kandil’den alıyor
15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun anne ve babası, 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapmasına sert tepki gösterdi. Şehit babası Hüseyin Uslu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için 5 sağ parti bir araya gelip 6'lı koalisyon çetesi kurdu. Emirleri de Amerika'dan Pensilvanya'dan alıyorlar. Şimdi de açık açık HDP ile ittifak kurup, Kandil'den almaya başladılar.