Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz
Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 08:18

Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

Şırnak'ta devriye görevi sırasında 30 Nisan tarihinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) için ailesi memleketi Antalya'daki odasını adeta müzeye çevirdi. Baba İsmail Şen, "Oğlumun manevi hatırasına saygı için tüm fotoğraf, askeri eşya ve giysilerini bu odada topladık. Odanın tavanına dev Türk Bayrağı koydum. Onunla özlemimizi böyle gideriyoruz" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit oldu.

Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

ONBİNLER SONSUZLUĞU UĞURLADI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde yaşayan baba İsmail, anne Ayşe, abla Birsel ve Beyza acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

Evin önündeki alanda yapılan cenaze törenine ise Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çakış Mahalle Mezarlığı şehitlik bölümünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

ŞEHİT ODASI YAPTI

Acılı baba İsmail Şen, oğlunu toprağa vermesinin ardından evin bir odasını şehit odası yapmaya karar verdi. 2.5 ay içinde anne Ayşe, abla Birsel ve Beyza'nın da desteği ile şehit oğlu Mustafa Şen'nin 23 yaşına kadar olan fotoğraflarını odanın duvarına bir sanatkar titizliği ile yerleştirdi.

Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

Askeri giysilerini, şehit düştüğünde üzerinden çıkanları ise yaptırdığı vitrine koydu. Astsubay resmi elbisesini ise askıya koydu. Oğlunun silah ve benzeri özel eşyalarını yine cam vitrine yerleştirdi. Hücum yeleği ile botlarını vitrinin en iyi noktasını yerleştirdi.

SON DAKİKA