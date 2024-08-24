Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
08:18
Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz
Şırnak'ta devriye görevi sırasında 30 Nisan tarihinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) için ailesi memleketi Antalya'daki odasını adeta müzeye çevirdi. Baba İsmail Şen, "Oğlumun manevi hatırasına saygı için tüm fotoğraf, askeri eşya ve giysilerini bu odada topladık. Odanın tavanına dev Türk Bayrağı koydum. Onunla özlemimizi böyle gideriyoruz" dedi.