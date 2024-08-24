Şehit oğlunun odasını müzeye çevirdi: Özlemimizi bu odada gideriyoruz

ŞEHİT ODASI YAPTI

Acılı baba İsmail Şen, oğlunu toprağa vermesinin ardından evin bir odasını şehit odası yapmaya karar verdi. 2.5 ay içinde anne Ayşe, abla Birsel ve Beyza'nın da desteği ile şehit oğlu Mustafa Şen'nin 23 yaşına kadar olan fotoğraflarını odanın duvarına bir sanatkar titizliği ile yerleştirdi.