Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

Bugüne kadar oğlumun şehit edilmesinden dolayı bir kez bile beddua etmedim, sertte konuşmadım. Ama inanın bugün o kadar içim doluyorki, haykırıp sert konuşmak istiyorum. 8 senedir benim ve ailemin ne çektiğini kimse bilmiyor. Torunlarım yetim kaldı, gelinimiz eşini kaybetti. Bir aileyi yerle bir ettiler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Biz bugüne kadar rabbimize sığındık, kadere iman ettiğimiz için boynumuzu büktük." diye konuştu.