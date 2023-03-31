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Haberler Galeri Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 06:38

Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayında rehin alındıktan sonra DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar sabrettim, sustum. Artık suskunluğumu bozuyorum, benim oğlum teröristler tarafından şehit edilirken, sırf koltuk için teröristlerin siyasi kanadı HDP ile yan yana gelen siyasilerin devleti paylaşmaya çalışması şehit ailelerini çileden çıkarıyor. Oğlum devleti için canını verirken birilerinin teröristleri devlete ortak etmek istemesi uykularımı kaçırıyor' diye konuştu.

ATAKAN IRMAK
Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayında rehin alındıktan sonra DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırının yaşandığı 31 Mart'ta savcı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

Oğlunun acısını halen ailece yüreklerinin derinliklerinde yaşadıklarını belirten Kiraz, devletin bekası için oğlunun can verdiğini ancak son dönemlerde koltuk sevdası uğruna PKK terör örgütünün siyası kanadı ile iş birliği yapanların şehit ailelerini görmezden geldiğini belirtti.

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Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

KOLTUK SEVDALILARI TERÖRİSTLERLE PAZARLIĞA GİRDİ

Hakkın Kiraz yaptığı açıklamada son zamanlarda özellikle siyasilerin sırf iktidara geçebilmek için terör örgütüyle iltisaklı kişilerle aynı masaya oturup pazarlık yapmasına sert çıktı. Suskunluğunu bozan Hakkı Kiraz, "31 Mart günü 2 tane terörist avukat kılığında adliyeye girerek oğlumu şehit ediyorlar. Bu yaşanan olay üzerine söylenecek o kadar çok şey varki sözler yeterli kalmıyor. Bu hainlerin ne bu dünyada ne ahirette yaşamamaları gerekiyor.

Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

Berkin Elvan davasının bitmesine yakın bu eylemi gerçekleştirmeleri asıl amacın devlete zarar vermek olduğunu gösteriyor. Gariban bir ailenin çocuğu, kimseye zararı olmayan bir evlat tesadüfen gelmiş iddia edilen dosyaya bakıyor. Dosya Adli Tıp Kurumuna kadar gelmişken hain eylem gerçekleştiriliyor. Böyle davalara arka çıkıp teröristleri temizlemeye çalışanlar var. Bu eylemlerini de demokrasi, hukuk gibi terimler kullanarak yapıyorlar.

Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

Bugüne kadar oğlumun şehit edilmesinden dolayı bir kez bile beddua etmedim, sertte konuşmadım. Ama inanın bugün o kadar içim doluyorki, haykırıp sert konuşmak istiyorum. 8 senedir benim ve ailemin ne çektiğini kimse bilmiyor. Torunlarım yetim kaldı, gelinimiz eşini kaybetti. Bir aileyi yerle bir ettiler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Biz bugüne kadar rabbimize sığındık, kadere iman ettiğimiz için boynumuzu büktük." diye konuştu.

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