Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
06:38
Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayında rehin alındıktan sonra DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar sabrettim, sustum. Artık suskunluğumu bozuyorum, benim oğlum teröristler tarafından şehit edilirken, sırf koltuk için teröristlerin siyasi kanadı HDP ile yan yana gelen siyasilerin devleti paylaşmaya çalışması şehit ailelerini çileden çıkarıyor. Oğlum devleti için canını verirken birilerinin teröristleri devlete ortak etmek istemesi uykularımı kaçırıyor' diye konuştu.