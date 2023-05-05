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Haberler Galeri Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”
Giriş Tarihi: 05.05.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 06:35

Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapması ve HDP'li vekillerin 14 Mayıs sonrası terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylemlerine şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. Şehit Osmangazi Çetingöz'ün (24) babası Kerim Çetingöz: "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi" dedi.

ABBAS ÇAKAR
Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması ve 14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonu destekleyeceklerini açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın "Arkadaşlarımız serbest bırakılacak" sözlerine tepkiler sürüyor.

Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 Mayıs 2017'de devriye görevi yapan jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün (24) Kocaeli'de yaşayan ailesi SABAH'a konuştu.

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Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

Baba Kerim Çetingöz, "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi. Hakim ve savcıları göreve davet ediyorum.

Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

Bunu söyleyenler hakkında soruşturma başlatsınlar. Dökülen şehit kanları var. Bu ülkeyi bölemeyecekler" dedi.

Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”

ÜLKEMİZİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ
Çetingöz, "Önceden bu görüşmeler gizli yapılırdı. Şimdi açık açık aleni bir şekilde yapılıyor. Başta Amerika olmak üzere, diğer dış güçlerin desteğini almışlar. Ortalık yerde konuşuyorlar.

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