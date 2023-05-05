Giriş Tarihi: 05.05.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
06:35
Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak tepkisi: “Bu bir kirli ittifaktır”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapması ve HDP'li vekillerin 14 Mayıs sonrası terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylemlerine şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. Şehit Osmangazi Çetingöz'ün (24) babası Kerim Çetingöz: "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi" dedi.