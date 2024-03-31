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Haberler Galeri Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı için sandıklar açılırken, Şereflikoçhisar seçim sonuçları hakkında YSK verileri anbean takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anlık olarak incelemek için aşağıda yer alan YSK Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. Oy oranlarına dair detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de! İşte 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları; oy oranlarını il il ilçe ilçe takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. 61 milyonun üzerindeki seçmenin oyu, sayım döküm işlemlerinin başlamasıyla birlikte anlık olarak kaydediliyor. Açılan her sandıkla birlikte güncellenen oy oranları Şereflikoçhisar seçim sonuçları canlı takip ekranı üzerinden paylaşılacak. İşte 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları.

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıdaki Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Memiş Çelik

CHP: Mustafa Koçak

İYİ Parti: Avni Yıldırım

Yeniden Refah Partisi: Muhammet Doğan

Ankara Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.


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Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Şereflikoçhisar'da AK Parti Memiş Çelik, CHP Mustafa Koçak, İYİ Parti Avni Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi Muhammet Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ŞEREFLİKOÇHİSAR MAHALLELERİ

Şereflikoçhisar'da 64 mahalle vardır:

  1. Acıkuyu
  2. Acıöz
  3. Akarca
  4. Akin
  5. Akseki
  6. Aktaş
  7. Aliuşağı
  8. Bağobası
  9. Baltalı
  10. Boğaziçi
  11. Büyükdamlacık
  12. Büyükkışla
  13. Cıngıl
  14. Cumhuriyet
  15. Çalören
  16. Çatçat
  17. Çavuşköy
  18. Çayırönü
  19. Deliller
  20. Devekovan
  21. Doğankaya
  22. Ekici
  23. Eley
  24. Emek
  25. Fadıllı
  26. Geçitli
  27. Gülhüyük
  28. Hacıbektaşlı
  29. Hacıenbiya
  30. Hamzalı
  31. Haydarlı
  32. Hürriyet
  33. İstiklal
  34. Kacarlı
  35. Kadıncık
  36. Kadıobası
  37. Kale
  38. Karabük
  39. Karamollauşağı
  40. Karandere
  41. Küçükdamlacık
  42. Mehmet Akif Ersoy
  43. Mustafacık
  44. Musular
  45. Odunboğazı
  46. Palazobası
  47. Parlasan
  48. Sadıklı
  49. Sanayi
  50. Sarıkaya
  51. Seymenli
  52. Şanlıkışla
  53. Şekerköy
  54. Şereflidavutlu
  55. Şeyh Kuyusu
  56. Şeyhli
  57. Tuzla
  58. Üzengilik
  59. Yalnızpınar
  60. Yazısöğüt
  61. Yeni
  62. Yeşilova
  63. Yeşilyurt
  64. Yusufkuyusu
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