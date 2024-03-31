Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:10
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı için sandıklar açılırken, Şereflikoçhisar seçim sonuçları hakkında YSK verileri anbean takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anlık olarak incelemek için aşağıda yer alan YSK Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. Oy oranlarına dair detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de! İşte 31 Mart 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı…