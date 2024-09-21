Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:05
Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz
Dünya İsrail'in çağrı cihazı ve telsizlerle yaptığı siber saldırıyı konuşurken Türkiye siber güvenlik çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Türkiye'nin siber güvenlik alanında oluşabilecek zafiyetin önüne geçmek için kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bu anlamda kritik önem taşıyor. Türkiye'yi siber tehditlere karşı koruyan USOM bünyesinde 2 bin 300'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi personeli bulunuyor. USOM tarafından 17 milyon IP adresi siber güvenlik zafiyetlerine karşı sürekli taranıyor. Merkez tarafında, her gün 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği engelleniyor. Bu kapsamda geçen yıl 140 bin büyük saldırının önüne geçildi.