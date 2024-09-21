Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Türkiye'de de yazılımsal anlamda siber silah geliştirilmesi noktasında çalışmalar uzun yıllardır sürerken, siber silah pazarı küreselde 50, Türkiye'de ise 2 milyar dolara ulaştı. Yerli silah üreticileri silah, mühimmat, füze gibi konvansiyonel silahların yanı sıra siber silah üretimine de yöneldi.