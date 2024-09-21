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Haberler Galeri Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz
Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:05

Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Dünya İsrail'in çağrı cihazı ve telsizlerle yaptığı siber saldırıyı konuşurken Türkiye siber güvenlik çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Türkiye'nin siber güvenlik alanında oluşabilecek zafiyetin önüne geçmek için kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bu anlamda kritik önem taşıyor. Türkiye'yi siber tehditlere karşı koruyan USOM bünyesinde 2 bin 300'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi personeli bulunuyor. USOM tarafından 17 milyon IP adresi siber güvenlik zafiyetlerine karşı sürekli taranıyor. Merkez tarafında, her gün 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği engelleniyor. Bu kapsamda geçen yıl 140 bin büyük saldırının önüne geçildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazı ve telsizlerine yönelik siber saldırısı tüm dünyayı şoke etti. Siber güvenlik alanında yıllardır çalışmalar yürüten Türkiye altyapısını tamamladı.

Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Milli Savunma Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda siber saldırılar, "Fiziksel zarar veren, istihbarat amaçlı çalışan, birey veya grupları hedef alan, çeşitli askeri tesis ve stratejik kurumları hedef alan" silahlar olarak 4 kategoride sıralandı.

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Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Türkiye'de de yazılımsal anlamda siber silah geliştirilmesi noktasında çalışmalar uzun yıllardır sürerken, siber silah pazarı küreselde 50, Türkiye'de ise 2 milyar dolara ulaştı. Yerli silah üreticileri silah, mühimmat, füze gibi konvansiyonel silahların yanı sıra siber silah üretimine de yöneldi.

Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, yerli silah üreticileri olarak bundan böyle siber silah alanına daha fazla yatırım yapacaklarını ifade ederek, "Siber vatanı, siber kalkanla koruyacağız" dedi.

Siber Güç Türkiye: 140 bin büyük saldırının önüne geçildi: 7/24 teyakkuz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Siber Uzayda Güç ve Siber Silah Teknolojilerinin Küresel Etkisi" başlıklı raporda siber uzayda güçlenen aktörlerin saldırı amaçlı yazılımsal bir güce, yani siber silaha sahip olmasının tüm ülkeleri rahatsız ettiği belirtildi.

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