Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
08:31
Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumuşama-normalleşme stratejisi kapsamında attığı ne kadar olumlu adım varsa telafi etme peşinde olduğunu belirterek, "Özel'in asıl amacı tüzük kurultayı öncesi, parti kulislerinde kendisini "teslimiyetçi" diye eleştiren çevrelere karşı elini güçlendirmek. Muhalefet siyasi entrikalarla erken seçim hedefine ulaşsa bile en geç 2028'de sandıkların yeniden kurulacağını olanın kendisine olacağını biliyor." ifadelerini kullandı.