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Haberler Galeri Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 08:31

Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumuşama-normalleşme stratejisi kapsamında attığı ne kadar olumlu adım varsa telafi etme peşinde olduğunu belirterek, "Özel'in asıl amacı tüzük kurultayı öncesi, parti kulislerinde kendisini "teslimiyetçi" diye eleştiren çevrelere karşı elini güçlendirmek. Muhalefet siyasi entrikalarla erken seçim hedefine ulaşsa bile en geç 2028'de sandıkların yeniden kurulacağını olanın kendisine olacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Özgür Özel yumuşama-normalleşme stratejisi kapsamında attığı ne kadar olumlu adım varsa telafi etme peşinde.
İşi, sosyal medya iktidar seçmenine hakaret etti diye bir lümpeni CHP protokolünde onur konuğu olarak ağırlamaya kadar vardırdı.

Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

Kimileri Özel'in bu radikal tavrının dün bir televizyon programında dile getirdiği erken seçim çağrılarıyla alakalı olduğu görüşünde. Ne var ki partisini merkeze taşımadan iktidar olamayacağının farkında olan bir siyasetçi için Cumhur İttifakı seçmeninin edilen hakareti sahiplenmek, partiyi dar kalıbına hapsetmek mantıklı bir hamle değil.

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Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

Özel'in asıl amacı tüzük kurultayı öncesi, parti kulislerinde kendisini "teslimiyetçi" diye eleştiren çevrelere karşı elini güçlendirmek.

Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

Kaldı ki Özel'in kendisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'nde erken seçimin muhalefetin inisiyatifinde olmadığını biliyor.
Özel bu stratejiyle hem partideki hakimiyetini sağlama almak hem de iktidarın ekonomiyi 2026'da yoluna sokma ihtimalini sabote etmek istiyor.

Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

Zira zorlu geçen birkaç yılın ardından normalleşme emareleri gösteren piyasalar hala manipülasyona çok açık. Baksanıza gün aşırı "Hazine Bakanı istifa etti", "edecek" sakızını çiğniyorlar. Böyle bir ortamda genel seçimlerin ardından henüz 1,5 yıl geçmişken sandıktan bahsetmek bile piyasadaki aktörlerin yeniden rasyonel zeminden uzaklaşmalarına neden olabilir.

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