Siyasi entrikalarla serken seçim hedefi: Özel, attığı olumlu adımları telafi etme peşinde...

Kimileri Özel'in bu radikal tavrının dün bir televizyon programında dile getirdiği erken seçim çağrılarıyla alakalı olduğu görüşünde. Ne var ki partisini merkeze taşımadan iktidar olamayacağının farkında olan bir siyasetçi için Cumhur İttifakı seçmeninin edilen hakareti sahiplenmek, partiyi dar kalıbına hapsetmek mantıklı bir hamle değil.