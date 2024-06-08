Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast ve bizim solcular! "Küresel rotanın" dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

Başbakan Fico ölümden döndü ve döner dönmez de çok çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Bana suikast yapan kişiyi affediyorum... Yabancı STK'ların desteklediği muhalefet ve medya bana yapılan suikastı küçük gösterebilir. Bana suikastı yapan bir deli değildi. "