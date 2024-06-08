Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
07:20
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast ve bizim solcular! "Küresel rotanın" dışına çıkanın başına bir şey geliyor!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan suikast girişimini kaleme aldı. Mahmut Övür köşesinde, "Olan ne biliyor musunuz? Adı ister Slovakya ister Libya, Brezilya veya Türkiye olsun fark etmez, o ülkelere çizilen rotanın dışına kim çıkarsa çıksın başına mutlaka bir şeyler gelir. Darbeyle değilse bile seçimle, seçimle değilse suikastla, o da olmuyorsa ekonomik tetikçilerle o ülke dize getirilir." ifadelerine yer verdi.