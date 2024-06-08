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Haberler Galeri Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast ve bizim solcular! "Küresel rotanın" dışına çıkanın başına bir şey geliyor!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 07:20

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast ve bizim solcular! "Küresel rotanın" dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan suikast girişimini kaleme aldı. Mahmut Övür köşesinde, "Olan ne biliyor musunuz? Adı ister Slovakya ister Libya, Brezilya veya Türkiye olsun fark etmez, o ülkelere çizilen rotanın dışına kim çıkarsa çıksın başına mutlaka bir şeyler gelir. Darbeyle değilse bile seçimle, seçimle değilse suikastla, o da olmuyorsa ekonomik tetikçilerle o ülke dize getirilir." ifadelerine yer verdi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast ve bizim solcular! Küresel rotanın dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde, "Gerçekten tuhaf zamanlardan geçiyoruz ve inanılmaz gariplikler yaşanıyor. Daha ne gariplikler göreceğiz Allah bilir. Geçen ay Avrupa'nın göbeğinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast yapıldı. Suikastçı 71 yaşında solcu bir Slovak'tı. Fico hükümetinin politikalarını beğenmediği için silahla saldırmış ve ağır yaralamıştı." dedi.

Övür "Avrupa'daki 'dıj güçler'" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast ve bizim solcular! Küresel rotanın dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

Başbakan Fico ölümden döndü ve döner dönmez de çok çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Bana suikast yapan kişiyi affediyorum... Yabancı STK'ların desteklediği muhalefet ve medya bana yapılan suikastı küçük gösterebilir. Bana suikastı yapan bir deli değildi. "

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Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast ve bizim solcular! Küresel rotanın dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

"Muhalefetin nefreti körüklemesinin sonucuydu. Demokrasi, fikirlerin özgürce ve uygarca yarışabilmesidir. Bana yönelik suikasttan muhalefet, medya, yabancı STK'lar, Brüksel ve NATO sorumlu..."

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast ve bizim solcular! Küresel rotanın dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

"Solcu" suikastçı yerine "darbeseverliği" koyarsak ne kadar da bize benziyor. Muhalefet ve medyanın "suikastı" tıpkı bizdeki "17-25 veya 15 Temmuz" darbe girişimlerini görmezden gelip küçültmeleri, muhalefetin nefret dili, fonlanan STK'lar, Brüksel ve NATO ittifakı... Kısaca hikâye, bizde çokça alay edilen "dıj güçler..." meselesiyle bire bir örtüşüyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast ve bizim solcular! Küresel rotanın dışına çıkanın başına bir şey geliyor!

Bu aslında yeni de değil. Rahmetli Menderes'ten bugüne hep aynı kirli hikâye yaşandı. 60'tan itibaren yapılan bütün darbelere ağırlıkla laik ve solcu aydınlar destek verdi. Darbenin arkasında da Gladyo'suyla ABD ve Batı Bloku vardı.

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