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Haberler Galeri Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 06:26

Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

Türkiye'de başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor, hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.

Dilhan Dumanoğlu
Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

Ankara'da okulla gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz SABAH'a konuştu.

Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

Yasa tasarısını desteklediğini kaydeden Yılmaz, "Sokak köpekleri her geçen gün daha da can yakıcı bir hale geliyor, buna bir dur denilmesi gerekiyordu" dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

Yılmaz, sürekli başıboş sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı haberlerini gördüklerini, bu insanların hayatlarının da köpekler kadar değerli olduğunu söyleyerek "Çocukları sevme köpekleri sev algısı çok yanlış.

Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

Böyle yaşamak zorunda değiliz, hazırlanan tasarının desteklenmesi gerekiyor. İnsanlarla hayvanları bir tutan insanlarımız var böyle bir zihniyet olmamalı" dedi.

Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘

'PARKTA ÇOCUK DEĞİL KÖPEK VAR'

Parklarda çocuklar yerine sokak köpeklerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızı parka götüremiyoruz.

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