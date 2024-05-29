Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
06:26
Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası SABAH’a konuştu: ‘Bu yasa çocuklarımız için yapılmalı’‘
Türkiye'de başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor, hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.